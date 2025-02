Após alta, Preta Gil fala sobre nova fase do tratamento contra o câncer: 'Não acabou'

Preta Gil compartilhou um vídeo nas redes sociais, em que fala sobre sua adaptação e a nova fase do tratamento contra o câncer

Após quase dois meses internada, a cantora Preta Gilrecebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 11. Já em casa, a cantora compartilhou um vídeo nas redes sociais, deitada na cama, em que fala sobre sua adaptação e a nova fase do tratamento contra o câncer. A artista foi internada em dezembro de 2024 para passar por uma longa cirurgia para retirada de tumores e precisou colocar a bolsa de colostomia permanente.

"Finalmente deitada na minha cama, não estou nem acreditando. Cheguei em casa, tinha mesinha de bolo, de brigadeiro, que meus amigos fizeram. A gente jantou, comi dois brigadeiros, uma delícia. Estou em casa, me adaptando. Não é fácil essa adaptação. Estou aqui estranhando tudo. Minha cama é alta demais e aí: como eu deito? Como eu fico? Como me posiciono? No hospital estava tudo no esquema. Tem dor e não sei como controla dor", iniciou ela.

Nova etapa

E continuou: "No hospital era só tomar um remédio na veia que melhorava [a dor]. Tudo isso requer paciência e a vinda pra casa é uma etapa muito importante. E agora começa uma nova etapa de reabilitação, de preparação pro meu corpo ficar bom pra nova jornada de quimioterapia. Então, não acabou. É só uma fase. É um momento importante que venci".

"E agora vem uma outra etapa. Ainda continuo lutando bravamente. Estou muito feliz de ter vindo pra casa, mesmo ainda com dreno, com a sonda, é importante a gente sair do hospital, viver o dia a dia em casa e ir melhorando aos poucos. Eu e meus médicos achamos que era a hora certa de vir pra casa e continuar o tratamento e a reabilitação aqui. Vim pra casa com enfermeiros, então a luta continua"

"Então, é isso, meus amores. Primeira noite em casa e amanhã conto como foi. Obrigada por todo o carinho, por todas as mensagens, por todo amor emanado, isso que chega aqui é muito importante. E amanhã a gente se fala. Durmam com Deus e sonhem com os anjos. Boa noite", finalizou.

