Após alta, Juliano Cazarré volta ao hospital depois de acidente: 'Emergência'

No mesmo dia em que recebeu alta após uma cirurgia no joelho, Juliano Cazarré volta ao hospital depois de acidente em casa; veja

O ator Juliano Cazarré voltou ao hospital no mesmo dia em que recebeu alta após ser submetido a uma operação no joelho . Na rede social, a esposa dele, a stylist Leticia Cazarré, compartilhou o susto que tomaram e o que aconteceu para ele procurar atendimento médico novamente.

A influenciadora digital então detalhou o que houve com uma série de stories. Primeiro, ela colocou uma foto da receita dos remédios contando que o marido recebeu alta e que estava voltando para casa. Ao já estarem no lar deles, os filhos a chamaram ao verem que o pai havia caído, foi aí que retornaram para o hospital.

"Busquei o marido no hospital na alta dele e no caminho comprei os remédios, enquanto íamos para escola buscar as crianças", começou a contar o que houve. "Entrei em uma reunião do processo seletivo e estava indo tudo ótimo, conversando com uma pessoa muito legal que estudou comigo na época do Colégio Militar e hoje me acompanha no Instagram e pensa em entrar na The Way...", detalhou o que estava fazendo até receber a notícia do acidente do marido.

"Quando de repente escuto meu filho mais velho gritar muito assustado: 'Mãe, ajuda! O papai caiu!", revelou susto. "As cenas que vivemos a seguir foram fortes e não me atrevo a postar aqui, mas podem imaginar que voltamos imediatamente para emergência", disse e mostrou que nem desarrumou a mala.

Acompanhada de dois de seus seis filhos, ela foi com o marido para a emergência e o mostrou no quarto do hospital. "Deu tudo certo", avisou.

É bom lembrar que, na quarta-feira, 28, Juliano Cazarré contou que passou por uma cirurgia no joelho e comentou que o procedimento havia sido um sucesso.

O que a filha de Juliano Cazarré tem?

Filha de Juliano e Leticia Cazarré, Maria Guilhermina vive com condições de saúde que exigem monitoramento frequente por causa de sequelas em sua saúde dos tratamentos que faz desde que chegou ao mundo.

A pequena nasceu com a Anomalia de Ebstein , que é uma doença no coração e que foi diagnosticada ainda durante a gestação. Ela passou os 7 primeiros meses de vida internada no hospital. Atualmente, Guigui, como é carinhosamente chamada pela família, recebe cuidados médicos em casa e faz idas ao hospital para trocar os equipamentos ou quando tem alguma infecção.

Vale lembrar que além de Maria Guilhermina, Juliano Cazarré e Leticia, que estão juntos há mais de 13 anos, são pais de outros cinco filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, e o caçula Estêvão, de um ano.