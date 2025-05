Após alta hospitalar, Preta Gil se prepara para nova etapa do tratamento nos EUA

Nas redes sociais, a cantora Preta Gil contou que dará continuidade ao tratamento contra o câncer fora do Brasil: "Nova etapa"

Nesta quarta-feira, 7, Preta Gil atualizou os fãs sobre sua saúde e próximos passos na luta contra o câncer. Após receber alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou por exames de rotina, a cantora contou que em breve embarca para os Estados Unidos.

Por meio das redes sociais, Preta explicou que a viagem faz parte de uma nova etapa do tratamento . "Passei a última semana internada no @hsiriolibanes sob os cuidados da minha amada equipe médica! Já estou em casa e sempre cercada pelos meus amores! Sigo aqui me fortalecendo para a semana que vem começar uma nova etapa do meu tratamento nos Estados Unidos!", escreveu ela.

Na postagem, a famosa reuniu registros ao lado de amigos como Alcione, Daniela Mercury e Carolina Dieckmann - que a visitaram durante o período de internação.

Nos comentários, os fãs enviaram mensagens de carinho para a artista. "Só boa notícia! Que alegria!", celebrou uma seguidora. "Você é sinônimo de força, estou daqui orando por você todos os dias. Te amo!", declarou outra. "Muita luz para você, meu amor, você vai estar curada em breve porque você tem garra e força!! Vai ser uma cura tão espetacular que ninguém vai explicar", desejou mais uma.

Famosos celebram alta de Preta Gil

Na manhã desta quarta-feira, 7, o cantor Gilberto Gil, pai da artista, contou que a filha recebeu alta hospitalar após passar alguns dias internada em um hospital em São Paulo. A famosa, que está em tratamento contra um câncer, se internou na unidade de saúde na última semana para realizar alguns exames de rotina. A notícia da alta de Preta Gil foi compartilhada por Gilberto em suas redes sociais.

"Preta de volta em casa", escreveu o veterano na legenda da postagem, celebrando a novidade. Nos comentários, diversos amigos da cantora deixaram mensagens carinhosas e também comemoraram a boa notícia envolvendo a saúde de Preta.

"Nosso amor", declarou Flora Gil, esposa de Gilberto. "Amém!!!!", disse a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank. "Melhor post do dia!!! Viva Pretinha", declarou uma internauta. "Que ótimo! Desejo de todo coração muita saúde e vibrações de luz", comentou outra.

