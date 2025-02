A cantora Preta Gil, de 50 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 11, após ficar quase dois meses internada no Hospital Sírio-Libanês

A cantora Preta Gil, de 50 anos, publicou um vídeo, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, sobre o seu primeiro dia de recuperação em casa após receber alta do Hospital Sírio-Libanês nesta terça-feira, 11. A artista, que ficou internada por cerca de dois meses, explicou que está recebendo atendimento de uma profissional de saúde . Na ocasião, a famosa disse que a especialista está cuidando de seu estômago e, em seguida, avaliará a ferida pós-operatória.

Preta Gil recebe visita de profissional e passa por atendimento domiciliar - Foto: Reprodução/Instagram

Adaptação

Na madrugada desta quarta-feira, 12, Preta expôs como está o período adaptação em sua casa. Deitada em sua cama, a famosa falou, por meio de vídeos, que ainda está estranhando muito a saída do hospital, onde ficou após passar por uma cirurgia de mais de 20 horas e também colocar uma bolsa de colostomia definitiva.

"Finalmente deitada na minha cama, não estou nem acreditando. Cheguei em casa, tinha mesinha de bolo, de brigadeiro, que meus amigos fizeram. A gente jantou, comi dois brigadeiros, uma delícia. Estou em casa, me adaptando. Não é fácil essa adaptação. Estou aqui estranhando tudo. Minha cama é alta demais e aí: como eu deito? Como eu fico? Como me posiciono? No hospital estava tudo no esquema. Tem dor e não sei como controla dor", explicou em uma série de vídeos publicados nos stories.

E continuou: "No hospital era só tomar um remédio na veia que melhorava [a dor]. Tudo isso requer paciência e a vinda pra casa é uma etapa muito importante. E agora começa uma nova etapa de reabilitação, de preparação pro meu corpo ficar bom pra nova jornada de quimioterapia. Então, não acabou. É só uma fase. É um momento importante que venci". Confira!

