Após acidente, Grace Gianoukas aparece internada com tipoia ortopédica no braço

A atriz Grace Gianoukas surge deitada na cama de um hospital e explica motivo da internação; ela também comunica o adiamento da peça Nasci pra Ser Dercy

Nesta quarta-feira, 30, a atriz Grace Gianoukas apareceu, em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, internada em um hospital usando uma tipóia no braço direito. Isso porque ela sofreu um acidente na Sexta-Feira Santa e acabou quebrando alguns ossos do cotovelo , além romper todos os ligamentos. Após passar por uma cirurgia ortopédica nesta terça-feira, 29, ela gravou um comunicado:

"Sofri um acidente na Sexta-Feira Santa. Quebrei alguns ossos do meu cotovelo e tabém rompi todos os ligamentos. Ontem passei pela cirurgia, e agora, não posso mexer o meu braço.", disse ela no vídeo em que anuncia o adiamento do monólogo Nasci pra Ser Dercy, homenagem à Dercy Gonçalves (1907-2008)

"Então é muito arriscado eu fazer estas apresentaçõess em Natal. Desculpa, mas são coisas que a gente não pode prever.", encerrou Grace, que precisará permanecer em repouso absoluto nos próximos dias.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nasci Pra Ser Dercy (@nascipraserdercy_)

Nasci pra Ser Dercy

A BOBOX Produções informou que o espetáculo Nasci pra Ser Dercy, inicialmente marcado para o dia 4 de maio no Teatro Riachuelo, foi adiado para o dia 11 de outubro, às 20h.

Com voz em off de Miguel Falabella e estrelado por Grace Gianoukas, o monólogo presta uma homenagem a Dercy Gonçalves, artista que quebrou padrões e trouxe uma representação autêntica da cultura brasileira aos nossos palcos.

Pelo papel, Grace conquistou os prêmios APCA e Shell (2024) de melhor atriz, além do prêmio I Love PRIO (2024) de melhor performance. O dramaturgo Kiko Rieser venceu o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Dramaturgia Original (2023). O espetáculo ainda foi indicado ao Prêmio CENIM por melhor monólogo, e ao prêmio Miguel Arcanjo, por melhor direção, peça e atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nasci Pra Ser Dercy (@nascipraserdercy_)

Leia também: Dercy Gonçalves no teatro, Grace Gianoukas relembra encontro com a estrela: ‘Nunca vou esquecer’