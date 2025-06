Após aborto, Rafa Kalimann está grávida e médica alerta: 'Ainda mais cuidadosa'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama lista cuidados essenciais para Rafa Kalimann ter uma gravidez saudável

Rafa Kalimannanunciou que está grávida do cantorNattan. O momento é ainda mais simbólico porque, há cerca de um ano, a influenciadora e atriz enfrentou a perda de um bebê, fruto do antigo relacionamento com o ator Allan Souza Lima. Agora, com uma nova chance de viver a maternidade, quais são os cuidados essenciais que ela, e outras mulheres que passaram por aborto, devem ter para garantir uma gestação tranquila?

A ginecologista Fabiane Gama, em entrevista à CARAS Brasil, destaca que o acompanhamento precisa ser intensificado em casos como o de Rafa Kalimann, grávida após aborto espontâneo.

"Quando uma mulher tem histórico de perdas gestacionais anteriores, é essencial que a nova gestação seja acompanhada de forma ainda mais cuidadosa, tanto no aspecto clínico quanto emocional. O objetivo é identificar e minimizar os riscos, promovendo uma gestação mais segura e saudável", orienta a médica.

O que é fundamental fazer no primeiro trimestre da gravidez?

O início da gestação exige uma atenção especial, sobretudo para quem já enfrentou um aborto anterior. Segundo a especialista, alguns exames são indispensáveis para monitorar possíveis complicações.

"No primeiro semestre da gestação (até 20-24 semanas), os principais exames e acompanhamentos que não podem faltar são: de ultrassom, exames laboratoriais e de urina, rastreio de diabetes gestacional precoce, se houver fatores de risco, avaliação de trombofilias e autoimunidade, se houver histórico de perdas ou indicação clínica. Além do acompanhamento regular de controle de pressão arterial, ganho de peso, suplementação (ácido fólico, ferro, vitamina D) e orientações sobre hábitos saudáveis", explica Gama.

Quais hábitos diários ajudam a proteger a saúde do bebê?

Mais do que exames, a rotina da gestante também é decisiva para garantir uma gravidez saudável. A médica compartilha uma lista com práticas simples que fazem toda a diferença do teste positivo até o parto.

"Desde o teste positivo até o parto, toda gestante deve: iniciar o pré-natal cedo, fazer os exames indicados, usar ácido fólico e outros suplementos, manter alimentação equilibrada, hidratar-se bem, praticar atividade física leve (se liberada), vacinar-se e cuidar da saúde mental", recomenda.

E o que deve ser evitado durante a gestação?

Existem também fatores de risco silenciosos que podem comprometer a saúde da mãe e do bebê. A ginecologista alerta:

"Deve evitar: álcool, cigarro, drogas, automedicação, carnes e ovos crus, embutidos sem aquecer, leite não pasteurizado e excesso de cafeína. Também deve evitar exposição a produtos químicos e situações de estresse excessivo. Esses cuidados são fundamentais para proteger a saúde do bebê e da mãe durante toda a gestação", finaliza.

