Aos 88 anos, Papa Francisco é internado e Vaticano revela o motivo

O Papa Francisco foi levado para o hospital na manhã desta sexta-feira, 14, logo depois de realizar um pouco do seu trabalho do dia. Entenda o motivo

O Papa Francisco, de 88 anos, foi internado na manhã desta sexta-feira, 14. De acordo com os representantes do Vaticano, ele foi levado ao hospital após realizar o seu trabalho da manhã. O religioso precisou de hospitalização para realizar exames e seguir com seu tratamento contra a bronquite.

"Na manhã de hoje, ao término de suas audiências, o Papa Francisco foi internado no Policlinico Agostino Gemelli para a realização de exames diagnósticos necessários e para dar continuidade ao tratamento da bronquite, que ainda persiste, em ambiente hospitalar", informaram.

O Papa está no hospital Agostino Gemelli, em Roma, e possui um andar inteiro apenas para ele. Lá, o religioso possui acesso a uma capela e cuidados médicos especializados. Por enquanto, ele não possui previsão de alta hospitalar.

Vale lembrar que o Papa foi diagnosticado com bronquite no início de fevereiro após ter dificuldades para ler o seu discurso. Quando era jovem, ele removeu uma parte do pulmão e, desde então, ele sofre com problemas respiratórios, que se intensificaram nos últimos dois anos.

O encontro de Fábio Porchat com o Papa Francisco

Em junho de 2024, Fábio Porchat falou com Ana Maria Braga diretamente de Taormina, na Sicília, Itália, e contou detalhes sobre seu encontro com o Papa Francisco em um evento com comediantes de vários países do mundo.

Sobre o encontro com o líder mundial da Igreja Católica, que aconteceu na sexta-feira, 14, com nomes da comédia de várias países, como Whoopi Goldberg e Florinda Meza (a Dona Florinda, de Chaves) e outros brasileiros como Cacau Protásio, Porchat brincou, como de costume, mas também falou sério e revelou a piada que o Papa fez com ele:

"Vem cá, e cachaça é água?", disse ter ouvido do religioso. Porchat elogiou a iniciativa e a mensagem passada com o encontro.

"O discurso dele (Papa) foi muito bonito dizendo que quando um comediante consegue fazer uma pessoa sorrir, sem humilhar, sem degradar a pessoa, Deus também sorri. Tem um caminho de trazer a comédia junto. Quando você tem a comédia trazendo todo mundo pra rir junto, é muito importante, é um recado muito importante. Ele é um chefe de estado. Ele ta ali dizendo que é possível fazer piada, inclusive com Deus. É demais estar ali com aqueles comediantes todos. Tinha muita gente boa, de muitos países diferentes", contou.