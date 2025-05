O jogador de futebol português Cristiano Ronaldo comenta resultado surpreendente de teste que avaliou a sua condição física

Recentemente, o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo, de 40 anos, surpreendeu ao revelar que a sua idade metabólica é de 28,9 anos. O resultado vem de testes feitos pela Whoop, empresa especializada em monitoramento de condição física, da qual o atleta é embaixador: "Nem acredito que é tão boa. Isso significa que vou jogar futebol por mais 10 anos." , decretou.

"Quando é jovem, pensas que vais viver para sempre, que vais ter força para sempre, pensas que és inquebrável. Quando tens 25, não é o mesmo do que quando tens 30, sobretudo no futebol. Mas ainda me sinto bem, dou prioridade à recuperação e ao sono muito mais do que antes", declarou em entrevista ao podcast da empresa.

Ronaldo é atacante do AI-Nassr, da Arábia Saudita, e da Seleção Portuguesa e tem 935 gols em 1278 jogos na carreira . O atleta é o maior goleador da história do futebol em jogos oficiais.

Cristiano Ronaldo diz por que ainda não se casou com Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão há quase dez anos juntos, mas não são casados. Embora os dois morem juntos e tenham quatro filhos, o atacante do Al-Nassr contou recentemente o motivo de ainda não terem oficializado a união:

"Eu sempre digo a ela, [vamos nos casar], 'quando tivermos aquele clique'. Como tudo em nessa vida e ela sabe do que estou falando. Pode ser em um ano, ou sem seis meses, ou pode ser em um mês. Tenho 100% de certeza de que vai acontecer", garantiu, após o assunto vir à tona no reality show de sua mulher, o Soy Georgina.

Mesmo assim, ele chama Georgina de esposa durante as entrevistas. O futebolista é pai de cinco: dois meninos e três meninas.

