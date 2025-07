Anitta surge com 'novo rosto' e médico avalia atitude: 'Evitar julgamentos'

Anitta se tornou assunto ao retornar para as redes após período afastada; cantora surgiu com a aparência diferente e chamou atenção

Anitta (32) surpreendeu seus 63 milhões de seguidores ao voltar para as redes sociais após algumas semanas longe dos holofotes. Ao publicar uma sequência de fotos nesta terça-feira, 1º, a cantora também chamou atenção pelo seu "novo rosto", como brincam os internautas ao falarem sobre as mudanças na aparência da artista.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que a escolha de Anitta em ficar afastada das redes sociais é recomendada para pacientes que façam intervenções estéticas e grandes mudanças na aparência. "Esse é um cuidado bastante importante."

O especialista aponta que, procedimentos que envolvem cirurgia facial, lifting, enxertia de gordura ou alterações marcantes no contorno do rosto podem gerar roxos, inchaço e, em alguns casos, até um desconforto inicial com a própria imagem ao longo do período de recuperação.

"Reservar um período de afastamento da exposição pública e das redes sociais pode ajudar o paciente a se recuperar com mais tranquilidade, evitar julgamentos precipitados e respeitar o tempo necessário até que os resultados fiquem mais naturais", reforça o cirurgião.

Biancardi também explica que a pausa pode trazer benefícios para a saúde mental, que também precisa de cuidados na fase do pós-operatório. "Essa pausa também contribui para o bem-estar emocional e para evitar comparações indevidas no período mais delicado do pós-operatório."

A cantora retornou às redes sociais na noite do último sábado, 28, e compartilhou registros ao lado da modelo britânica Naomi Campbell e da atriz colombiana Sofía Vergara. Na noite de segunda-feira, 30, ela publicou uma selfie exibindo uma mudança sutil em seu rosto, e, desde então, surgiram diversas especulações sobre quais procedimentos a artista teria feito.

Apesar de rumores de que ela teria realizado preenchimento labial e harmonização facial para afinação do queixo e das bochechas, a assessoria da cantora desmentiu que teria confirmado a informação e detalhado quais cirurgias a cantora se submeteu.

É possível identificar quais os procedimentos feitos por Anitta?

O médico explica que, pelas imagens compartilhadas pela artista, é possível identificar algumas mudanças. "É possível notar uma transformação que vai além de procedimentos injetáveis isolados. O rosto dela está mais definido e rejuvenescido, com provável associação de técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas". Abaixo, ele lista alguns sinais que chamam atenção:

Diminuição da distância entre o nariz e o lábio superior, o que sugere um lip lift —popularmente conhecido como hippie lips, técnica que encurta o filtrum e destaca o lábio superior;

Maior definição do contorno facial, indicando possibilidade de um mini lifting ou lifting facial, que reposiciona tecidos e confere um aspecto mais marcado e firme;

Melhora da qualidade e viço da pele, compatível com aplicação de gordura processada (nanofat) —uma técnica que utiliza a própria gordura do paciente para promover efeito regenerativo e rejuvenescedor na pele;

O uso recente de faixa na região da cabeça, durante aparições públicas, também sugere que houve algum tipo de lifting com elevação temporal, procedimento que ajuda a reposicionar a região lateral dos supercílios e melhorar o terço médio da face.

O médico ainda reforça que, para ter certeza dos procedimentos, é necessário que seja feito um exame clínico. "Claro que tudo isso é uma análise baseada apenas em fotos, sem exame clínico, mas essas são as hipóteses mais compatíveis com as mudanças observadas."

A relação de Anitta com as cirurgias plásticas

A cantora sempre abordou de forma leve seus procedimentos estéticos anteriores. Em entrevistas, ela já chegou a alegar que a estética é parte de sua liberdade pessoal. "Faço porque gosto de mudar, de explorar novas versões de mim mesma. Isso não me torna menos verdadeira", disse Anitta, em uma live feita em 2023.

