Anitta se pronuncia após ser diagnosticada com infecção bacteriana

A cantora Anitta revela como está se sentindo durante o tratamento contra uma infecção bacteriana

A cantora Anitta atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde após ter sido diagnosticada com infecção bacteriana. Nesta semana, ela informou que foi internada para receber antibiótico na veia. Então, ela gravou um áudio para seu grupo de admiradores nas redes sociais e contou que está se sentindo bem melhor.

"Passando aqui para dizer que já acordei muito melhor, estou super bem. Estava esperando já estar zerada para vir aqui dar notícia boa, que a gente só vem dar notícia ruim, né? Um beijo. Amo vocês. Que vocês tenham dias abençoados, incríveis. Um beijo", disse ela.

Equipe de Anitta desmentiu rumores

Após a infecção bacteriana de Anitta vir à público, surgiram boatos de que ela teria adquirido a doença por causa de uma cirurgia malsucedida nos Estados Unidos. No entanto, a equipe dela desmentiu. Em um comunicado oficial, os representantes da estrela informaram que ela passou por um procedimento estético no exterior que transcorreu dentro do previsto e ela voltou ao Brasil para cumprir sua agenda profissional. Tempos depois, ela teve a infecção e já está em tratamento. Assim, a infecção e o procedimento estético não possuem ligação.

“Não procede de forma alguma a informação de que Anitta teria passado por um cirurgia malsucedida nos Estados Unidos. A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidade especiais. Anitta teve alta médica normalmente e retornou ao Brasil dentro do prazo estipulado por sua equipe médica. Recentemente, a cantora trabalhou em estúdio e também gravou uma campanha em São Paulo. A infecção bacteriana que motivou o cancelamento do show em Campina Grande não tem relação alguma com complicações cirúrgicas. O quadro foi identificado, já está sendo tratado e apresentando melhora gradativa”, informaram.

