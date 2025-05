Angela Ro Ro revela suspeita de câncer e pede dinheiro para os fãs

A cantora Angela Ro Ro, de 75 anos, surpreende ao contar sobre busca por tratamento médico após descoberta em seu sangue

A cantora Angela Ro Ro, de 75 anos, revelou um problema de saúde que descobriu recentemente e alerta sobre a suspeita de que pode ser um câncer. Em um vídeo nas redes sociais, ela contou sobre os desafios com sua saúde e pediu para que os fãs façam doações de dinheiro para ela seguir o tratamento.

Angela contou que descobriu uma infecção no sangue e os médicos suspeitam de câncer. "Estou fazendo esse vídeo com dificuldade física. Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Eu não iria brincar com um assunto sério pois eu amo a minha vida. Eu amo a vida de todos. Qualquer valor será bem-vindo. Gratidão a todos pela boa vontade. Desejo a todos saúde, prosperidade, paz e amor", disse ela.

No último final de semana, a artista cancelou sua agenda de shows para cuidar da saúde. “Enfrentando problemas de saúde, tendo que cancelar alguns shows! Conto com a força e a fé de vocês todos para minha recuperação em breve! Grata”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angela Maria Diniz Gonsalves (@angela_ro_ro_oficial)

ABRIU O CORAÇÃO EM DESABAFO

Angela Ro Ro está solteira. A artista surpreendeu os fãs durante a pandemia ao colocar um ponto final no seu namoro com a produtora Veroniza Menezes, com quem assumiu a relação em abril de 2020. Na época, ela publicou um desabafo forte com graves acusações contra sua ex-companheira. Sincera, ela pediu o apoio dos fãs no momento difícil que vivia.

"Queridos amigos, que estão me ajudando nesse momento. Sinto informar que descobri ter sido usada e traída. Jogada no lixo como brinquedo velho de forma vil e vulgar. Ela tinha amantes durante todo esse tempo que pensei ter sido um romance digno do meu amor. Desabafo, meu coração aberto. O segredo da boa velhice é simplesmente um pacto honroso com a solidão", escreveu ela.