Andressa Urach fala sobre prevenção do HIV e especialista comenta: ‘Pode salvar vidas’

Em entrevista à CARAS Brasil, o infectologista Dr. Igor Maia Marinho fala sobre os riscos do HIV e a importância da PrEP

Na última segunda-feira (30), a atriz de conteúdo adulto e influenciadora digital Andressa Urach surpreendeu o público ao aparecer nos Stories do Instagram em um posto de saúde para realizar o tratamento de prevenção ao HIV e um teste de checagem: “Olha onde eu estou. Hoje eu vim no posto de saúde aqui em Santo Amaro para buscar o meu PrEP. Para quem não conhece, é um remédio que o SUS fornece para você evitar pegar HIV. E isso é incrível, por isso eu amo o SUS.”

Acompanhada do filho, Arthur, a influenciadora falou sobre a importância da prevenção contra o HIV e dos benefícios de ter o tratamento disponível de forma gratuita em qualquer posto de saúde do SUS. Na unidade presente, em Santo André, São Paulo, a dupla aguardava os resultados dos testes realizados.

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho, infectologista da Clínica Sartor fala sobre a atitude de conscientização pública da influenciadora e importância da prevenção do HIV por meio de testes regulares e tratamentos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“A iniciativa da Andressa Urach é extremamente positiva,” afirma o infectologista. “Quando figuras públicas compartilham informações sobre saúde, especialmente temas ainda cercados de estigma como o HIV, elas ajudam a quebrar tabus e aproximam o assunto da realidade das pessoas. Isso contribui para que mais gente se informe, se proteja e busque testagem e tratamento sem medo.”

O HIV é um vírus que ataca o sistema imunológico, responsável por proteger o corpo contra doenças. Caso não seja tratado no tempo correto, ele pode evoluir para a aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), que representa o estágio mais avançado da infecção.

Segundo o infectologista, quando a conscientização parte de uma figura pública com quem o público se identifica, a informação pode alcançar quem normalmente não acessa conteúdos médicos ou campanhas tradicionais: “Quando uma celebridade fala de prevenção, ela pode salvar vidas, porque desperta a atenção, incentiva o teste e mostra que viver com HIV hoje é muito diferente do que era no passado.”

O Dr. Igor Marinho explica que a principal forma de transmissão do HIV ainda ocorre por relações sexuais desprotegidas e, em menor escala, pelo compartilhamento de seringas ou materiais perfurocortantes contaminados, porém a transmissão vertical (de mãe para bebê) também pode ocorrer: “Felizmente temos conseguido reduzir bastante esses casos com diagnóstico e tratamento adequados durante a gestação é um pré- natal bem feito, tanto no SUS quanto em acompanhamentos particulares”, disse o médico.

Produzindo conteúdos adultos, Andressa Urach está em um dos principais grupos de risco da doença. Nos stories, a influenciadora reforçou a importância dos testes constantes e do uso da PrEP, ou profilaxia pré-exposição, uma medicação na forma de comprimidos que, quando tomado diariamente, protege contra o HIV e impede que o vírus se estabeleça no organismo, caso a pessoa entre em contato com ele.

“O HIV pode ser uma doença silenciosa por anos,” alerta o infectologista. “Fazer o teste regularmente permite o diagnóstico precoce, o que muda tudo: com o tratamento adequado, a pessoa vive com qualidade, tem expectativa de vida normal e, o mais importante, não transmite o vírus. Quem trata, não transmite – essa é uma das grandes revoluções da medicina nos últimos anos.”

É possível retirar a PrEP pelo SUS gratuitamente em caso de pessoas com maior risco de exposição ao HIV, como homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo e casais sorodiferentes (em que um é HIV positivo e o outro negativo). O acesso se dá por meio de unidades especializadas, com prescrição e acompanhamento médico.

Ainda segundo o Dr. Igor Martinho, o preconceito é um dos maiores obstáculos no diagnóstico, o que atrasa o tratamento e facilita a transmissão. A conscientização pública é necessária para que as pessoas não tenham vergonha de realizar os testes: “É importante reforçar: o HIV não escolhe classe social, gênero ou orientação sexual e pode ocorrer para todos, por isso é importante sempre se proteger.”

