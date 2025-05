Andréa Nóbrega passa por cirurgia e explica o motivo

Andréa Nóbrega mostra os bastidores de cirurgia plástica e explica o motivo para ter feito o procedimento depois de tanto tempo

A atriz e apresentadora Andréa Nóbrega passou por uma cirurgia no último final de semana e apareceu no leito de um hospital após o procedimento. Ela apareceu abatida após o procedimento, mas logo tranquilizou os fãs sobre o sucesso da cirurgia.

A estrela foi operada para trocar as próteses de silicone dos seios. Ela ficou 24 anos com as próteses, mas teve que trocá-las porque encapsularam .

Nas redes sociais, ela explicou mais sobre a necessidade do procedimento. "Vou fazer essa cirurgia porque eu tenho um silicone há 24 anos. É, a duração era 20, né, o antigo encapsulou. Chegou a hora de trocar. Eu vou tirar, vou colocar outro menor, aí depois eu vou fazer uma pequena lipo, dar uma puxadinha. Resumo: vou virar uma garota de 15 anos [risos]", disse ela.

E completou: "Vai ficar bonito, mas dói! Torçam pela minha recuperação, mas foi válido, porque o busto encapsulou. Encapsulou tem que tirar, porque aí começa a dar uma ardência e já estava na hora. Tirei, coloquei um menor, diminuí a pele. Já que estava lá, [o médico] fez uma lipo, fez meu abdômen, estou enxutíssima. Abdômen novo, peito novo, tudo novo!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andrea Nobrega (@andreanobregaoficial)

O que é o encapsulamento da prótese de silicone?

A prótese de silicone pode encapsular e este é um processo normal deste tipo de tratamento estético. O encapsulamento ocorre como uma resposta do organismo a um corpo estranho. A prótese fica envolta por uma cápsula de tecido que é produzido pelo corpo e que pode ter reações adversas, como desconforto, contratura muscular e deformações.

A prótese pode durar de 10 a 20 anos, dependendo do seu tipo, mas é importante fazer o acompanhamento periódico como cirurgião plástico para acompanhar o momento certo para a troca da prótese.

Leia também: Andréa Nóbrega revela motivo para não ter um namorado