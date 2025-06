Âncora do Cidade Alerta fala sobre síndrome e médica alerta: 'A dor é tão forte'

O jornalista Paulo Gomes, âncora do Cidade Alerta Curitiba, revelou seu afastamento para realizar uma nova cirurgia e tratar síndrome

Paulo Gomes, âncora do Cidade Alerta na RIC, afiliada da Record TV em Curitiba, Paraná, revelou ao público que precisará se afastar temporariamente do telejornal para realizar uma nova cirurgia. O apresentador foi diagnosticado com Síndrome de ACNES (Síndrome de Aprisionamento dos Nervos Cutâneos Abdominais) em 2018 .

Para saber mais sobre o quadro, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP). Segundo a especialista, a Síndrome de ACNES é uma condição médica causada pelo aprisionamento ou compressão dos nervos cutâneos que passam pela parede abdominal.

"Especialmente na região dos músculos retos abdominais. Isso gera uma dor intensa e localizada, geralmente sem sinais visíveis como inchaço ou inflamação externa. É uma causa subestimada de dor abdominal crônica", afirma.

É necessário falar sobre este diagnóstico

Segundo a médica, essa é condição é considerada subdiagnosticada, ou seja, muitos casos acabam sendo confundidos com outros problemas abdominais, como gastrite, hérnias ou até mesmo questões ginecológicas ou intestinais.

Um artigo publicado pela revista BJA Education, com dados do ano de 2015, apontam que até 30% dos pacientes com dor abdominal crônica têm dor originada na parede abdominal e a síndrome do aprisionamento nervoso cutâneo abdominal (ACNES) é a causa mais frequente de dor nesses casos. Por isso a Dra. Giovanna alerta.

"A experiência de Paulo Gomes destaca a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Sua coragem em compartilhar sua luta inspira outras pessoas a buscar ajuda médica e a não ignorar dores persistentes. Além disso, reforça a necessidade de maior conscientização sobre a Síndrome de ACNES entre profissionais de saúde e o público em geral", afirma.

Quais os sintomas?

A Dra. Giovana G. de Paula afirma que os sintomas podem ser bastante impactantes e destaca: "Dor abdominal intensa, localizada e que piora com a contração dos músculos da barriga, como ao tossir ou se levantar da cama", declara.

"Em alguns casos, a dor é tão forte que interfere na rotina diária da pessoa, causando grande desconforto e até angústia emocional. Por isso, o relato de 'dores severas' é compatível com a síndrome, especialmente quando o diagnóstico demora a ser feito", finaliza a Dra. Giovana G. de Paula.

Quem é Paulo Gomes?

Além de âncora do Cidade Alerta Curitiba, Paulo Gomes também é apresentador do quadro ‘Patrulha do Consumidor’ e Deputado Estadual do Paraná. O jornalista apresenta o telejornal da na RIC, afiliada da Record TV em Curitiba, de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h20.

