Ana Paula Minerato passa por cirurgia abdominal após dor intensa

Ana Paula Minerato revela detalhes sobre a cirurgia que realizou nesta semana após passar alguns meses com dores no abdômen

A influencer Ana Paula Minerato passou por uma cirurgia após passar alguns meses com dores intensas na região do abdômen. Ela contou que estava incomodada com a dor, mas os médicos demoraram para descobrir o que estava acontecendo.

A musa fez uma laparoscopia para drenar um líquido indevido na região pélvica. Ela foi diagnosticada com uma inflamação na região do útero e do intestino. Inclusive, ela chegou a pensar que era algo psicológico antes de descobrir o líquido solto na barriga.

"Era uma dor que ia e voltava, e nos últimos tempos ela já não ia mais embora. Eu passei por vários médicos e tive um diagnóstico tardio porque ninguém entendia o que eu tinha... foi detectado um líquido indevido na minha barriga, que não deveria estar ali, 150ml", declarou ela.

E completou: "Inclusive, meu intestino estava até causando uma certa aderência perigosa, que se continuasse poderia entrar num estado de septicemia. Vamos começar a tratar a tempo de não acontecer nada pior. Foi uma fase muito ruim da minha saúde. Eu treinava um pouco e parava porque essas crises começaram a aparecer muito rapidamente, e não tinha um remédio que eu pudesse tomar e passar [a dor] por definitivo".

Ana Paula Minerato mostra os curativos do local onde foi feita a laparoscopia

Outra cirurgia de Ana Paula Minerato

A musa do Carnaval Ana Paula Minerato, de 33 anos, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais a decisão de realizar um procedimento para remover o hidrogel que havia sido aplicado em seus glúteos, após enfrentar complicações. A modelo, que foi acusada de racismo há pouco tempo, esteve em uma clínica estética no Rio de Janeiro, onde fez algumas sessões de remoção do hidrogel.

Durante o processo, ela aproveitou para exibir sua boa forma e mostrando-se alguns dos resultados. "Voltei, gente, para dar continuidade ao tratamento no meu glúteo. Nosso projeto: bumbum na nuca, redondinho e sem flacidez!", disse Ana Paula.

"Coloquei hidrogel há mais de dez anos atrás no meu bumbum, mas ele acabou deslocando no meu corpo, ele estava deformando meu corpo. Graças aos doutores, conseguimos retirar todo o produtor e resolver da melhor forma possível com a remodelação de glúteos", completou.