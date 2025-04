Que perigo! Durante o 'Mais Você', Ana Maria Braga impressionou ao exibir caso de queimadura de terceiro grau provocada por acidente doméstico

Durante o 'Mais Você’ desta quarta-feira, 30, a apresentadora Ana Maria Braga chamou a atenção ao repercutir o caso da jovem que sofreu uma queimadura grave após derrubar água fervente enquanto preparava um café , ficando com uma bolha enorme no braço. Durante a atração, a vítima do acidente explicou o que aconteceu.

“É chocante, né? Comprova de verdade que ninguém tá livre. Viu como resseca a pele? Vai você prestar atenção em outra coisa que não seja na água. O nome dessa moça que queimou o braço é Ariane Félix. Ela tá bem, mas foi uma queimadura de terceiro grau. Imagina o susto?”, reagiu Ana Maria.

Em conversa com a repórter Luiza Zveiter, a jovem detalhou o ocorrido. “Eu vi que o adubo do café era bom para colocar nas plantas. E aí eu decidi colocar no fogo na hora da janta. Na hora que eu fui para a pia colocar o café, ele desequilibrou e caiu no meu braço. Na hora eu senti um choque muito forte, dói muito, eu nem sei explicar que dor é aquela. E já fui para a torneira”, contou Ariane.

“E você deixou quanto tempo na água corrente?”, questionou a jornalista. “Dois a três minutos. Eu vi que o pó não estava saindo, aí pensei em ir para o banho para deixar lá”, recordou a jovem. “Chegou a passar sabonete para tentar tirar o pó que grudou?”, perguntou Luiza.

“Não, deixei água corrente, só passei a mão em cima da queimadura. Quando eu cheguei na unidade de emergência, me encaminharam para o doutor e ele disse que ia passar medicamento e que a enfermeira ia estourar a bolha e passar a faixa. Passei de cinco a seis dias fazendo curativo”, disse Ariane Félix na sequência.

“Graças a Deus a minha pele cicatrizou muito bem. Foi a maneira correta de se fazer porque não adiantava eu colocar coisas caseiras Ia fazer mais mal ainda”, completou. “Exatamente. Muita gente acha que passar manteiga e pasta de dente pode ser bom, mas de fato não é. Você fez o correto”, concordou Luiza.

Ana Maria Braga faz alerta após caso de acidente doméstico. Foto: Reprodução/Globo

Bastidores do 'Mais Você'

Ana Maria Braga prepara diariamente uma mesa farta de café da manhã para os convidados que participam do programa Mais Você, e você provavelmente já se questionou sobre o que acontece com as comidas que sobram após as gravações da atração.

Em entrevista ao G1, o chefe Cadu explicou que os alimentos são escolhidos seguindo as preferências dos convidados ou datas especiais – como o Dia do Cacau, por exemplo. Ana Maria também contou que os membros da produção comem tudo após a atração, assim não há desperdício. "Essa é uma pergunta que todo mundo faz, todo mundo quer comer o que tem aqui", disse a apresentadora.

Ela ainda explicou que um "parabéns a você" é o sinal de que a equipe está liberada para aproveitar as delícias. Se não tiver nenhum aniversariante do dia, o câmera Ivan Julio, conhecido como Seninha, assume o posto para deixar tudo especial.

Ana Maria revelou que antes era diferente. "Antigamente, a gente mandava o bolo de volta para a cozinha. Mas aí, ficava uma frustração no estúdio. Então esse é um jeito carinhoso de falar para os meninos que não vamos passar vontade aqui. Estão trabalhando desde as 5h da manhã. Então a gente libera a mesa e o pessoal come", contou.

"E quando tem uma coisa maior, uma festa, a gente doa os alimentos para uma associação que a gente já tem aqui em contato. Mas a maioria dos dias é isso que acontece e o pessoal fica muito feliz", completou a apresentadora.

