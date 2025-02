Ana Maria Braga é atendida às pressas após picada de escorpião

A apresentadora Ana Maria Braga precisou ser hospitalizada às pressas após ser picada por um escorpião em sua fazenda no interior de SP; saiba mais

A apresentadora Ana Maria Braga foi hospitalizada às pressas na noite de sábado, 1, após ser picada por um escorpião enquanto caminhava por sua fazenda em Bofete, na região de Botucatu, interior de São Paulo. A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa à Quem.

Aos 75 anos, Ana Maria recebeu atendimento no Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu e já teve alta. "Na noite de ontem, Ana Maria Braga sofreu um incidente ao pisar em um escorpião. Imediatamente, procurou atendimento médico e recebeu os cuidados necessários. Está bem e em casa", informou a assessoria ao veículo.

A apresentadora do Mais Você está passando o fim de semana na Fazenda Primavera, sua propriedade de 376 hectares, onde cultiva café e cria gado. Antes do incidente, Ana Maria compartilhou registros do local, mostrando suas flores e a horta que mantém na fazenda.

Confira um registro recente de Ana Maria na propriedade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Aposentadoria

A apresentadora Ana Maria Braga iniciou o 'Mais Você' de segunda-feira, 20, com um pronunciamento importante a respeito dos rumores de que deixaria o comando do programa. A comunicadora quebrou o silêncio e decidiu se pronunciar sobre a notícia veiculada nos últimos dias pelo jornalista Lucas Pasin, do UOL.

De acordo o colunista, a atração matinal da TV Globo sairia da grade no fim deste ano. Ana Maria, no entanto, desmentiu a informação e ressaltou a confusão que uma notícia falsa pode provocar.

"Um portal na internet disse que eu teria dito e afirmado que deixaria de apresentar o Mais Você no final de 2025, e que o programa acabaria. Normalmente, eu não uso esse espaço tão grandioso aqui para responder ninguém. Esse é o tipo de fofoca, gente, que vem e vai, falam… Mas, desta vez, não mexeram só comigo. Mexeram também com meu time, minha equipe", iniciou ela.

"Vocês, irresponsáveis, não tem noção do transtorno que uma mentira dessas pode provocar. A sensação de insegurança que causa em todo o pessoal que trabalha comigo, e isso pode atrapalhar negociações, projetos futuros do programa e da emissora como um todo. Isso se chama ‘fake news’, que desestabiliza. Isso é uma tremenda falta de responsabilidade com a informação que está sendo dada", continuou.

Em seguida, Ana Maria Braga reforçou que não manifestou, em momento algum, o desejo de deixar o comando do 'Mais Você'. "Eu não falei. Colocaram palavras na minha boca. Cadê a checagem? Ninguém me perguntou nada. Como noticiam alguma coisa sem chegar comigo ou minha assessoria?", disse.

A apresentadora, que já está há 25 anos na Globo, finalizou o assunto questionando o motivo de insistirem em sua aposentadoria da TV. "Estou trabalhando porque quero e, graças ao bom Deus, eu posso. Será que se eu fosse homem teria essa insistência toda sobre aposentadoria?", concluiu.

