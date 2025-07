Ana Hickmann revela como está Edu Guedes após cirurgia para retirada de tumor

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do marido, o apresentador Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 7, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do marido, o apresentador Edu Guedes. Após ser diagnosticado com câncer no pâncreas, o artista passou por uma cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para retirada de nódulos, no último sábado, 5.

Em uma publicação nos stories de seu perfil, ela mostrou que voltou ao trabalho na Record TV e garantiu que ele passa bem. "Hoje o dia começou bem e mais leve. Edu está bem e forte. Eu voltei ao trabalho, e mais tarde estarei com ele. Obrigada por todas as orações", escreveu.

Nesta segunda-feira, 7, a apresentadora falou sobre a fé deles na cura da doença. Além disso, ela pediu para que os fãs continuem orando pela saúde do marido. "Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura", iniciou.

E completou: "O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele. Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve!!! Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença. Muito obrigada", disse ela.

Storie de Ana Hickmann no Instagram

Como Edu Guedes descobriu a doença?

O marido da apresentadora Ana Hickmann passou mal há alguns dias devido a uma infecção causada por uma crise renal. Na ocasião, o chef precisou ser submetido a mais de um procedimento cirúrgico de emergência, em razão do comprometimento dos rins. Durante a realização de exames mais detalhados, foi identificado um nódulo no pâncreas.

