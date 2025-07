Ana Hickmann deixa recado emocionante para Edu Guedes após relato sobre câncer

A apresentadora Ana Hickmann deixou uma mensagem de fé após o marido, Edu Guedes, contar detalhes da descoberta do câncer

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes publicou um vídeo na quarta-feira, 9, contando detalhes sobre seu diagnóstico de câncer no pâncreas. O comunicador passou por uma cirurgia delicada no último fim de semana logo após exames apontarem um tumor no órgão.

Agora, já em recuperação, Edu compartilhou um longo relato em seu canal no YouTube revelando como descobriu a doença. Ana Hickmann, que esteve ao lado do marido em todos os momentos, deixou uma mensagem emocionante nos comentários da publicação.

" Amor da minha vida, Deus está ao seu lado. Te mostrou que cada dia conta. E que devemos cuidar da saúde e da mente. A receita para sua cura já está escrita pelo maior chef de todos: Deus! Te amo ", escreveu a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV.

Edu Guedes segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador explicou que decidiu falar publicamente sobre a situação por respeito aos fãs e para evitar especulações a respeito de seu quadro de saúde.

Ana Hickmann deixa mensagem emocionante para Edu Guedes - Reprodução/Instagram

Como Edu Guedes descobriu o câncer?

Inicialmente, Edu Guedes foi diagnosticado com cálculo renal. O chef de cozinha realizou uma cirurgia de emergência e, pouco depois, passou por mais exames. Os médicos, então, descobriram o câncer no pâncreas.

O apresentador, por sua vez, foi submetido a uma nova cirurgia, desta vez para remover o tumor. " O médico falou: ‘Eu vi algo estranho no seu pâncreas, quero pedir mais um exame para a gente ter certeza, mas acredito que está com um tumor no pâncreas' ", relatou Edu.

"Apesar de ser uma cirurgia longa, como a minha foi - foram seis horas -, deu tudo certo. Ele tirou parte do pâncreas, os nódulos que estavam em volta e o baço também. Fiquei algum tempo na UTI para me recuperar, mas já estou melhor, estou no quarto. Estou fazendo fisioterapia, até para a respiração. Amanhã tenho que tomar algumas injeção", explicou o apresentador; veja o relato completo!

