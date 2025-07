Ana Hickmann conta como soube do diagnóstico de câncer de Edu Guedes

Esposa de Edu Guedes, a apresentadora Ana Hickmann recordou o momento em que o marido revelou o diagnóstico de câncer para ela

A apresentadora Ana Hickmann recordou um dos momentos mais delicados vividos por ela nas últimas semanas. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, a loira abriu o coração e contou como soube do diagnóstico de câncer do marido, Edu Guedes.

O chef de cozinha passou por uma cirurgia delicada no dia 5 deste mês para retirar um tumor do pâncreas, descoberto após a realização de alguns exames. Atualmente, Edu Guedes passa bem e segue em recuperação em casa, ao lado da família.

Durante o registro publicado por Ana na quinta-feira, 17, a apresentadora do ‘Hoje em Dia’, da Record TV, contou que recebeu a notícia através do marido por uma ligação. De acordo com a famosa, ela estava se preparando para gravar um vídeo descontraído no momento em que soube da situação.

" A hora que sentei para gravar as respostas [no meu canal], recebi a ligação do Edu, me falando o que o médico tinha dito para ele, o que ele tinha encontrado… Ele me liga e fala: ‘Amor, acharam um tumor no meu pâncreas’. Imagina como eu fiquei, nem tinha como gravar o ‘Ana Responde' ", relatou a apresentadora.

Como foi a cirurgia de Edu Guedes?

Edu Guedes passou por uma cirurgia delicada no dia 5 deste mês para retirar um tumor no pâncreas. O chef de cozinha e apresentador foi submetido a uma pancreatectomia robótica no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com o Dr. Marcelo Bruno.

O procedimento escolhido, que durou cerca de seis horas, consiste na retirada parcial ou total do pâncreas, órgão responsável pela produção de enzimas digestivas e hormônios importantes, como a insulina. A operação, minimamente invasiva, é feita com o auxílio de um braço robótico, manuseado por um cirurgião habilitado.

A doença foi descoberta por uma infecção causada por um cálculo renal, que é popularmente conhecido como pedra nos rins. Edu Guedes fez uma cirurgia de emergência para remover o cálculo e, pouco depois, passou por mais exames.

Os médicos, então, descobriram o câncer no pâncreas. O apresentador, por sua vez, foi submetido a uma nova cirurgia, desta vez para remover o tumor. No dia 11 do mesmo mês, Edu Guedes recebeu alta hospitalar.

