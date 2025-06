Ana Furtado aparece e revela que quebrou costelas em acidente: 'Doloroso'

Em vídeo, Ana Furtado aparece e conta que está se recuperando após ter duas costelas fraturadas em acidente; veja o que aconteceu

A apresentadora Ana Furtado apareceu em um víde nesta quinta-feira, 05, em sua rede social, contando que está se recuperando de uma acidente. A famosa falou que está com duas costelas quebradas e explicou o que houve.

A esposa de Boninho falou que caiu do cavalo e fraturou duas costelas, que para serem coladas novamente, precisam que ela fique de repouso. A ex-global então compartilhou que está sentindo bastante dor, pois, todos os movimentos, até o de respiração, acabam incomodando.

"Depois que eu cai do cavalo, eu quebrei duas costelas, está difícil me recuperar, porque dói muito. Dói respirar, só de falar já dói, dói espirrar, tossir é muito ruim também" , disse e comentou que precisa ficar de repouso.

"Curar costelas quebradas é difícil e muito doloroso, mas vai passar. Meu muito obrigada a vocês que estão torcendo pela minha recuperação e me mandando tanto carinho", escreveu ao postar o vídeo revelando como está.

Recentemente, Ana Furtado revelou em sua rede social que a irmã luta contra um câncer desde 2021. É bom lembrar que a apresentadora venceu a doença. Ela tinha tirado um tumor da mama.

Veja o vídeo de Ana Furtado contando que quebrou as costelas:

Os novos projetos de Ana Furtado na TV

Fora da Globo, Ana Furtado (51) vive uma fase de reinvenção e plenitude na carreira. Após encerrar um longo ciclo na TV aberta, a apresentadora abraçou novos formatos, como as premiações internacionais exibidas pela TNT e, mais recentemente, estreou no dia 3 de maio o programa de viagens O Passeio, agora exibido pelo canal de variedades TLC.

Com uma trajetória admirável na televisão brasileira, Ana tem se mostrado firme e serena ao lidar com opiniões negativas. Em entrevista à Revista CARAS, ela comentou sobre as críticas e reforçou que prefere manter o foco no que realmente importa: seu crescimento pessoal e profissional; confira o bate-papo completo com a famosa!