  2. Amiga de Maidê Mahl revela que atriz voltou a andar após meses de recuperação
Bem-estar e Saúde / Recuperação

Amiga de Maidê Mahl revela que atriz voltou a andar após meses de recuperação

Amiga da atriz Maidê Mahl revela que após um ano do episódio que a deixou sem movimentos das pernas e recuperação, a artista demonstra progresso

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 17h37 - Atualizado às 18h34

Maidê Mahl e Mariah Eveline
Maidê Mahl e Mariah Eveline - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Maidê Mahl foi encontrada desacordada em setembro de 2024, após três dias desaparecida, em um quarto de hotel. O episódio afetou sua saúde mental e a mobilidade, sendo o motivo da artista passar meses em processo de reabilitação. Nesta segunda, 25, uma amiga próxima da atriz veio a público e anunciou grande progresso de Maidê na realização de atividades básicas.

Existia uma certa limitação em relação aos movimentos, de andar, de se comunicar, de até mesmo vestir uma roupa. Hoje ela já faz tudo isso; ela toma banho sozinha, ela se alimenta sozinha, ela troca de roupa sozinha. Ela já caminha dentro de casa sozinha, sem auxílio. A gente tem nesse momento uma pessoa com a gente, mas a nível de acompanhamento, caso ela precise de alguma coisa. Ela está muito mais independente”, relatou Mariah Eveline, amiga e cuidadora de Maidê, em entrevista ao Portal Leo Dias.

Mariah comentou que o verdadeiro desafio é inserir a artista novamente em sua rotina, já que mencionou ser muito difícil voltar para a vida social e pública que tinha antes do ocorrido. “Trazer de novo essa versão da Maidê, depois desse episódio, para as pessoas, para fora. Agora ela está muito ‘para dentro’. A gente tem todo um lugar de recolhimento, um lugar também de proteção dela”, comentou a amiga.

Os tratamentos da atriz

Após o episódio traumático, Maidê Mahl foi atendida na Rede Lucy Montoro, em São Paulo, um dos melhores centros de reabilitação da América Latina. O local tem tratamento especializado para pacientes que foram vítimas de lesões neurológicas, e oferece terapias de alta qualidade.

A artista passou por oito meses de internações e quatro meses de reabilitação motora em regime hospitalar. Atualmente, ela continua com as sessões, três vezes por semana, em um ambulatório.

Eles [os médicos] falam o quanto que ela está dedicada, empenhada nessa reabilitação e nessa evolução. Realmente, para que ela tenha uma melhor qualidade de vida e para que ela tenha a independência dela de volta”, comentou Mariah sobre a rede de apoio hospitalar que a amiga recebeu até agora.

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

