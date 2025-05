Alta de Preta Gil: Cantora tem quadro de saúde atualizado após deixar hospital

A cantora Preta Gil recebeu alta nesta quarta-feira, 7, após permanecer alguns dias internada em um hospital em São Paulo

A cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira, 7, após passar alguns dias internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar exames de rotina. A notícia de seu retorno para casa foi revelada por Gilberto Gil, pai da artista, através das redes sociais.

Agora, o quadro de saúde de Preta foi atualizado por sua equipe. " Está bem, está em casa ", disse a assessoria da cantora à colunista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles'.

Vale lembrar Preta Gil luta contra um câncer, diagnosticado em 2023. Em agosto de 2024, ela retomou o tratamento após o surgimento de novos tumores. Em dezembro do mesmo ano, passou por uma cirurgia delicada de 21 horas para a retirada dos nódulos e seguiu no hospital se recuperando até fevereiro deste ano.

Assim que Gilberto Gil informou a saída da filha do hospital, diversos amigos famosos e fãs deixaram mensagens carinhosas e também comemoraram a boa notícia envolvendo a saúde da famosa.

"Nosso amor", declarou Flora Gil, esposa do veterano. "Amém!", disse a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank. "Amada, amada e muito amada!", declarou uma internauta. "Que ótimo! Desejo de todo coração muita saúde e vibrações de luz", comentou outra. "Preta, te amamos!", escreveu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gilberto Gil (@gilbertogil)

O tratamento de Preta Gil no exterior

Em recente participação no programa Domingão com Huck, da Globo, Preta Gil contou sobre os planos de continuar seu tratamento em um hospital de Nova York. "Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada", declarou.

"Eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Eu ainda tenho uma caminhada", afirmou ela, e completou: "Eu vou [para o exterior] porque eu tenho muito amor à vida. Eu sei que a gente tem que aprender a lidar com a finitude. Tenho muita fé nos meus orixás e nas minhas santinhas, fé na vida, fé no amor".

Leia também: Gilberto Gil comenta próximos passos do tratamento de Preta: 'Dependendo'