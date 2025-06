Alta de Arlindo Cruz é adiada. Ele está internado há mais de 50 dias

Arlindo Cruz segue internado em um hospital no Rio de Janeiro e a família revela o motivo para a alta ter sido adiada

O cantor Arlindo Cruz teve a sua alta hospitalar adiada. Ele tinha a previsão de deixar o hospital nesta quarta-feira, 18, mas ele ficará mais um tempo no hospital.

De acordo com o site GShow, o artista ficará internado por mais três dias porque a família está adequando o home care para o retorno dele para casa.

"Ele está de alta da clínica médica. Estamos aguardando a remontagem da home care aqui em casa. Ficaram faltando alguns equipamentos que vêm de São Paulo. Então, na sexta-feira (20), até o final do dia, acredito que já esteja tudo montadinho para ele chegar em casa", informou a esposa dele, Babi Cruz.

Arlindo Cruz está internado desde o dia 28 de abril por causa de um quadro de pneumonia.

Esposa de Arlindo Cruz fala sobre AVC do cantor

O cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) há oito anos. Desde então, o sambista enfrenta sequelas. Recentemente, a esposa do artista, Babi Cruz, recordou o dia em que tudo aconteceu.

"Foi em 17 de abril de 2017, por volta das 17h, ele estava exercendo a maior função que o trouxe a esta terra, esta vida, esta existência: Ele estava compondo, ele estava cantando embaixo do chuveiro. Quando, de repente, eu ouvi um silêncio ensurdecedor, e aí foi como num piscar de olhos. Eu pisquei, quando eu abri o olho, o meu mundo desabou", relembrou Babi Cruz.

"Ele estava caído no chuveiro, dizendo pra mim: 'Mãe, eu tô fraco. Mãe, eu tô sem força'. E eu percebi que a situação era grave. Eu não tinha noção que a partir daquele momento a minha vida tomava um outro rumo, que a vida dele estava por um fio. Hoje faz 8 anos, 8 anos se passaram. Aqui, somente num filme de longa-metragem, eu posso contar detalhes do pavor, do pânico, da dor, do desespero que a partir desse momento, desse dia... Nunca mais eu ouvi a voz dele, nunca mais", completou.

Leia também: Flora Cruz recorda dia em que o pai, Arlindo Cruz, sofreu AVC