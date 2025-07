Alinne Moraes fala sobre diagnóstico e especialista explica: 'Tem controle'

Atriz Alinne Moraes revela cuidados com a pele e reforça importância da prevenção

Alinne Moraes (42) segue cuidados com a pele após receber diagnóstico de melasma. À revista Boa Forma, a atriz da novela Guerreiros do Sol (Globoplay) contou que o "cuidados tem que ser redobrado". “Tenho medo de tratamentos mais fortes, com ácidos. Acho que prevenção é tudo, por isso nunca durmo de maquiagem", contou ela.

A atriz recorre a um peeling de cristal para tratar as manchas e uniformizar o tom da pele. O tratamento é sempre feito quando se há necessidade.

CARAS Brasil entrevista a biomédica Mariana Eclissée, que explica que essa doença não tem cura, mas tem tratamento. "É uma hiperpigmentação da pele, surgem mais comumente na região da face, mas também pode ser de ocorrência extrafacial, com acometimento dos braços, pescoço e colo. Tem controle", afirma.

Alinne contou que evita se expor ao sol por causa do problema dermatológico. Essa, no entanto, não é a única causa do problema. "Além da questão hormonal, existe a exposição à luz visível, calor, estresse e genética são fatores que desencadeiam e agravam muito o melasma. Também alguns medicamentos até cosméticos mal aplicados podem agravar e desencadear. Melasma é uma condição multifatorial, então não adianta focar em um só ponto, o controle precisa ser global", explica.

Os tratamentos estéticos indicados para o melasma

Mariana revela à reportagem que o peeling químico é o mais eficaz entre todos. "Também pode ser usado microagulhamento com drugdelivery, alguns lasers específicos como o tônico ou picossegundos e até o próprio Lavieen que é um tratamento a laser fracionado subablativo que utiliza a tecnologia do laser de Thulium para rejuvenescimento e melhora da textura da pele. Além de ativos tópicos manipulados sob prescrição e protocolos biomédicos individualizados. A escolha depende da pele, do tipo de melasma e do histórico da paciente", diz.

A especialista conta que o peeling atua promovendo uma renovação celular controlada, removendo as camadas mais pigmentadas da epiderme e favorecendo a penetração de ativos clareadores.

"Laser ajuda a quebrar o pigmento da melanina sem agredir a pele, principalmente os de baixa energia e alta tecnologia. O erro está em achar que laser forte clareia mais rápido… quando na verdade, pode até agravar", alerta.