Aline revela pausa na carreira após o BBB 25: ‘Necessário’

A ex-policial militar Aline Patriarca usou as redes sociais para anunciar a pausa na carreira após o BBB 25; entenda o que motivou a decisão

A ex-policial militar Aline Patriarca apareceu em suas redes sociais no último domingo, 18, para anunciar uma pausa na carreira. Após participar do BBB 25, reality show da TV Globo, a ex-BBB afirmou que precisa de um tempo para cuidar da saúde mental.

"Estou tirando um tempo para mim, e, nesse turbilhão de coisas boas, também é necessário cuidar da mente” , iniciou a ex-BBB.

Em sua publicação, Aline explicou os motivos da decisão e a importância do autocuidado. “Às vezes, é preciso pausar para recarregar, refletir e voltar com mais equilíbrio e energia. Após esse breve período, estarei de volta, renovada e mais presente” , completou.

Quem é Aline Patriarca?

Aline Patriarca, de 32 anos, é natural de Salvador e formada em Direito. Ex-policial militar na Bahia, ela hoje se dedica à carreira de influenciadora digital. Na adolescência, chegou a trabalhar como modelo. Atualmente, está vivendo um romance com o ator Diogo Almeida, com quem se relacionou durante o BBB 25.

Romance entre os ex-BBBs

Ao que tudo indica, o romance entre Diogo Almeida e Aline Patriarca é real! Os dois, que se conheceram no BBB 25 e iniciaram um affair ainda dentro do reality show da TV Globo, se reencontraram no último domingo, 18, e dividiram com o público alguns registros do momento especial.

Após marcarem presença em um evento no Rio de Janeiro, Diogo e Aline seguiram para um local mais reservado em meio à natureza, com direito a uma vista belíssima da janela do quarto onde ficaram hospedados. Por meio das redes sociais, o ator publicou um vídeo romântico dos dois apreciando uma lareira ao som da música 'Medo Bobo', na voz de Rubel; confira mais detalhes!

