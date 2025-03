Aline Campos faz alerta sobre HPV após remoção de lesão pré-cancerígena

Em meio à campanha do Março Lilás, a atriz Aline Campos compartilhou um relato marcante ao revelar diagnóstico de HPV: "Podem evoluir para um câncer"

Nesta sexta-feira, 7, Aline Campos usou as redes sociais para alertar os seguidores sobre um assunto importante. Em meio ao Março Lilás, a influenciadora revelou que passou por uma cirurgia em fevereiro para remover uma lesão pré-cancerígena causada pelo HPV . A modelo destacou a importância do diagnóstico precoce, explicando que, se não tivesse identificado a tempo, a lesão poderia "ter evoluído para um câncer".

"Mês passado eu precisei fazer uma cirurgia para remover uma lesão pré-cancerígena no colo do meu útero e tudo isso por causa de um vírus que, até então, estava silencioso no meu corpo: o HPV", iniciou Aline. "Você sabia que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas vão ter contato com ele em algum momento da vida? Muitas nem imaginam que tão infectadas, porque na maioria das vezes ele não apresenta sintomas como foi comigo", ressaltou.

Na sequência, a modelo destacou as diversas formas de prevenção contra o vírus. "O problema é que alguns tipos do HPV podem causar lesões graves, como foi o meu caso e podem até evoluir para um câncer de colo do útero. E existem várias formas de se proteger. O uso do preservativo, é claro, a vacinação contra o HPV, exames de rotina como papanicolau e a colposcopia. Se eu tivesse me atentado a essa prevenção antes, talvez eu não precisaria passar por essa cirurgia", refletiu.

"E é por isso que eu estou aqui, porque a sua história pode ser diferente. Graças a Deus a minha cirurgia foi um sucesso. A prevenção tá ao nosso alcance. Então, se cuide, se informe, faça os exames e compartilhe esse vídeo com quem você ama, porque essa informação pode sim salvar vidas", finalizou Aline Campos.

E na legenda, ela complementou: "Março Lilás nos lembra da importância da prevenção do câncer de colo do útero! No mês passado, fiz uma cirurgia para remover uma lesão pré-cancerígena no meu colo do útero. Se eu não tivesse identificado isso através de exames, a lesão poderia ter evoluído para um câncer!".

Assista na íntegra:

Viagem romântica

Em fevereiro, Aline Campos usou as redes sociais para compartilhar os primeiros registros de sua viagem para Bahia. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz encantou os internautas ao exibir cliques românticos na companhia do namorado, Felipe Von Borstel.

"Nosso primeiro dia na Bahia. Tava com saudade!! Você conhece a Praia do Espelho? Se ainda não, eu super te recomendo! Ela fica entre Trancoso e Caraíva! Um cantinho mágico, perfeito pra relaxar e renovar as energias! Eu sou apaixonada por esse lugar!", iniciou ela na legenda da publicação, em que surgiu curtindo a praia.

"Estamos hospedados num hotel muito incrível. Cada cantinho daqui encanta nossos olhos! É daqueles lugares que sentimos amor e isso nos inspira a amar ainda mais a vida!", finalizou Aline. Veja as fotos!

