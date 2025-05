Alerta médico sobre diagnóstico preocupante da cantora Avery: 'Pode acontecer silenciosamente'

A cantora Avery (30) revelou que foi diagnosticada com osteoporose após usar Ozempic por um ano. A artista, que vinha utilizando o medicamento como parte de um tratamento para controle de peso, agora lida com uma condição mais comum em pessoas acima dos 60 anos, mas que, segundo especialistas, pode afetar adultos jovens em circunstâncias específicas.

Para entender os impactos e causas da osteoporose em um caso como o da artista, CARAS Brasil conversa com o Dr. Guilherme Henrique Porceban, ortopedista especializado em cirurgia da coluna. O médico reforça que o quadro pode ser agravado por múltiplos fatores, inclusive o uso prolongado de determinados fármacos.

No caso da cantora, o diagnóstico surpreendeu pela idade e aparente condição física boa. “A osteoporose resulta de uma combinação de fatores. O envelhecimento é um dos principais, já que a densidade óssea diminui naturalmente com o tempo. Nas mulheres, a menopausa acelera essa perda devido à queda nos níveis de estrogênio. Outras causas incluem deficiência de cálcio e vitamina D, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool e uso prolongado de medicamentos como corticoides. Doenças hormonais ou reumatológicas também podem contribuir para o problema”, aponta Dr. Porceban.

Segundo o especialista, a doença pode acarretar consequências graves, principalmente quando não é diagnosticada precocemente. O ideal é estar atento aos sinais do corpo e manter um acompanhamento médico regular.

“A osteoporose é geralmente assintomática até que uma fratura ocorra. Costumamos dizer que é uma doença silenciosa, já que não dá nenhum sintoma até que as consequências dela apareçam. Quando há sinais, eles podem incluir dor nas costas, perda de altura ao longo do tempo e curvatura da coluna (cifose). As fraturas mais frequentes afetam quadris, punhos e vértebras, podendo surgir com traumas leves, como uma queda simples ou até um esforço mínimo, como tossir.”