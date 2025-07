Adriane Galisteu relembra reposição hormonal na menopausa e médica alerta: 'Pode sim trazer riscos'

Em seus Stories do Instagram, Adriane Galisteu explicou o 'desespero' que sentiu ao entrar na menopausa e como a reposição hormonal auxiliou nesse processo

Na última terça-feira, 1, Adriane Galisteu (52) usou suas redes sociais para falar sobre o "desespero" que sentiu ao entrar na menopausa. Em seus Stories do Instagram, a apresentadora contou que foi abordada por uma mulher no vestiário de uma academia que questionou sua experiência no assunto. A comunicadora ainda admitiu que a reposição hormonal foi fundamental para enfrentar esse processo.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explica que o tratamento médico é feito para repor os níveis naturais dos hormônios que, por algum motivo, estão abaixo do ideal. "A menopausa é o típico exemplo desta situação e acontece quando os ovários param de produzir os hormônios estrogênio e progesterona. O tratamento de reposição pode ser feito por inúmeras vias: comprimidos, adesivos, gel, injetável e implante", destaca.

A ginecologista ainda aponta que a reposição hormonal tem como ponto positivo o alívio dos sintomas como os calorões, suores noturnos, secura vaginal, depressão, insônia, melhora da libido e proteção contra a osteoporose. "Porém, em algumas pacientes, pode sim trazer riscos, como trombose, infarto, AVC e até câncer. Por isso, o tratamento deve ser sempre com profissional capacitado e de forma individualizada", acrescenta.

Em seu relato, a apresentadora confessou que passou a não se reconhecer durante a menopausa. À CARAS Brasil, a especialista reforça que essa é uma queixa comum entre as mulheres: "Durante este período existe uma queda acentuada dos níveis de estrogênio e progesterona, o que consequentemente afeta o humor e várias outras áreas como o sono, a libido, a memória, entre outros".

"São comuns as sensações de insegurança, irritabilidade ou tristeza. É importante entender que essa sensação é passageira, e que existem formas de aliviar os sintomas, por isso é importante a calma e o acompanhamento de um profissional capacitado", finaliza.

