Adriane Galisteu fala sobre sua saúde após cirurgia de emergência: 'Estou usando'

Após receber alta, Adriane Galisteu usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para atualizar seus fãs a respeito de seu quadro de saúde

A apresentadora Adriane Galisteu usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para atualizar seus fãs a respeito de seu quadro de saúde. Na última semana, a comunicadora foi internada após voltar de viagem e realizou uma cirurgia de emergência para retirar um cálculo renal. Já em casa, ela deu detalhes de seu diagnóstico e contou que está usando um Cateter de Duplo J como parte de sua recuperação.

“Eu tive uma pielonefrite, que é uma infecção urinária alta. A infecção urinária cistite é aquela em que você faz xixi com ardência e sente uma dorzinha. Eu não tive cistite, eu tive febre, que é uma infecção urinária alta, com um tal de uma pedrinha, um cálculo renal que já estava no canal da uretra. Ele impedia o xixi de passar", relatou.

E complementou: "Basicamente, eu tive isso, mas não tive dor. Tive febre, tomei o antibiótico fora do Brasil, que deu uma mascarada no problema, e eu me senti bem e segui com minha vida normal. Sorte que quando cheguei no Brasil, corri para o hospital e fiz um exame de sangue para saber o que eu tinha tido.”

"Ai o médico virou para mim e falou: 'você não estava tendo nada você está tendo ainda. Só está toda mascarada por causa do antibiótico. Mas ainda está com o quadro infeccioso'. Por isso tudo o que aconteceu. Acabei fazendo a cirurgia e estou usando o tal do duplo J e já estou no processo de melhora", finalizou.

Vale lembrar que o duplo J é um dispositivo urológico utilizado para prevenir obstruções no fluxo urinário entre o rim e a bexiga.

Veja o desabafo da apresentadora:

A apresentadora foi internada após voltar de suas férias na Suíça, na Itália e no Vaticano. . Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, a artista contou que passou mal durante a viagem e achou melhor investigar se tinha algo errado com sua saúde.

No hospital, ela contou que os médicos encontraram um pequeno cálculo e optaram por realizar um procedimento para removê-lo. "Estou super bem tratada e super medicada, mas foi um susto. Passei mal na viagem, mas cheguei bem", disse.

