Adriane Galisteu fala sobre recuperação após cirurgia de emergência

Após receber alta hospitalar, Adriane Galisteu atualizou seu quadro de saúde; apresentadora realizou cirurgia às pressas na última semana

A apresentadora Adriane Galisteu usou as redes sociais no domingo, 9, para atualizar o público a respeito de seu quadro de saúde. Na última semana, a comunicadora precisou realizar uma cirurgia de emergência para retirar um cálculo renal.

A loira, que recebeu alta hospitalar no sábado, 8, reapareceu em seus stories no Instagram e contou que está se recuperando bem. "Aquele domingo que começou e vai terminar do mesmo jeito. Não tirei a camisola, tô me recuperando e me sentindo melhor", iniciou ela.

"Mas tem momentos que ainda dou umas ‘rateadas’. Mas aproveitei o domingo para descansar e fazer uma reunião também. As olheiras continuam, tudo bem! [...] Hoje é domingo com cara de domingo e quem sabe amanhã já consigo me movimentar melhor", completou Adriane Galisteu.

A intervenção às pressas feita na apresentadora da Record TV aconteceu logo após ela desembarcar no Brasil. Adriane, que estava de férias com a família na Suíça, Itália e Vaticano, passou a se queixar de dores ainda na viagem.

Assim que retornou para casa, a famosa decidiu realizar uma consulta médica para descobrir o motivo do mal-estar. "Só passei por aqui [no hospital] para entender por que passei mal na viagem e tive um febrão. Acabei descobrindo um pequeno cálculo que estava impedindo a passagem da urina, mas não senti dor, apenas febre. Isso acabou prejudicando um pouco o rim, e por isso fiz essa cirurgia", contou ela na sexta-feira, 7.

Médico explica diagnóstico de Adriane Galisteu

Adriane Galisteu (51) chocou os seguidores ao revelar que passou mal durante sua viagem e achou melhor investigar se tinha algo errado com sua saúde. A estrela revelou que foi diagnosticada com infecção urinária alta.

