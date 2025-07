Adriane Galisteu desabafa sobre menopausa e médica alerta: 'Poucas mulheres sabem'

Nesta quarta-feira, 2, Adriane Galisteu usou suas redes para falar sobre a queda de cabelo durante a menopausa; entenda mais sobre o período

Apresentadora e modelo, Adriane Galisteu (52) costuma falar publicamente sobre os desafios enfrentados durante a menopausa. Nesta quarta-feira, 2, por exemplo, ela desabafou sobre a queda de cabelo durante o período, através de seu perfil do Instagram, e também contou que optou por fazer a terapia de reposição hormonal.

P ara entender melhor o caso de Adriane Galisteu , a CARAS Brasil entrevistou a cardiologista Lívia Sant'Ana. A especialista, que também atua nas áreas de nutrologia e medicina integrativa, explica que o relato da apresentadora representa a realidade de muitas mulheres brasileiras, e afirma que o tratamento de reposição hormonal, quando bem indicado, pode devolver qualidade de vida.

"A menopausa é um marco natural da vida da mulher, mas não precisa ser vivida como um sofrimento. Infelizmente, muitas ainda enfrentam essa fase sem informação e sem acolhimento. A reposição hormonal, quando bem indicada e acompanhada por um profissional, pode transformar esse período em um recomeço, como a própria Adriane mencionou", afirma a especialista.

A médica explica que sintomas como ondas de calor, insônia, irritabilidade, perda de libido e fadiga são típidos da queda dos hormônios femininos —especialmente estrogênio e a progesterona. No entanto, ela explica que, além do desconforto físico e emocional, existem riscos à saúde que merecem atenção, como aumento da propensão a doenças cardiovasculares, osteoporose e alterações metabólicas.

"O que poucas mulheres sabem é que, após a menopausa, o risco de infarto e outras doenças do coração aumenta significativamente. O estrogênio tem um papel protetor sobre o sistema cardiovascular, por isso avaliamos caso a caso para considerar a reposição hormonal não apenas para aliviar os sintomas, mas também como uma estratégia preventiva."

O impacto da menopausa no Brasil

De acordo com uma pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicada em novembro de 2024, estima-se que cerca de 30 milhões de mulheres estejam na fase do climatério e menopausa, o que corresponde a cerca de 7,9% da população feminina do país.

A idade média em que a mulher brasileira entra na menopausa gira em torno dos 48 anos, uma vez que o início da transição e irregularidade menstrual começam, geralmente, aos 46. No Brasil, o Ministério da Saúde aborda o período como parte da saúde da mulher, oferecendo informações e diretrizes para o acompanhamento e tratamento.

