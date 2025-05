Adriana Araújo emociona ao falar sobre doença rara da filha: 'Luta muito grande'

Âncora do 'Jornal da Band', Adriana Araújo ouviu de profissionais da saúde que, devido a condição, a filha não conseguiria andar

A jornalista Adriana Araújo emocionou o público na última segunda-feira, 26, ao compartilhar detalhes a respeito da doença rara de sua filha, Giovanna, com 27 anos atualmente. A jovem, formada em Medicina, recebeu o diagnóstico de hemimelia fibular assim que nasceu.

A condição trata-se de uma malformação congênita caracterizada pela ausência parcial ou total da fíbula, um dos ossos da perna. A história de Giovanna foi contada por Adriana no 'Sou a Mãe Dela', podcast de sua autoria, onde fala sobre a luta da herdeira.

Ao longo de seu relato, a âncora do 'Jornal da Band' contou que chegou a ouvir de profissionais da saúde que a filha não conseguiria caminhar. "Aquele bebezinho minúsculo, que um dia eu recebi, com 25 anos de idade e morrendo de dúvidas, medos, angústia, aflições. Ouvir o nome dela, olhar a Giovanna, caminhar 10 passos para pegar um diploma de médica… Eu sei que ela correu muitas maratonas para chegar ali. Porque, nos passos dela, tem uma luta muito grande ", declarou.

"O pacto que a gente fez na maternidade tinha levado a gente até aquele momento. Essa história que a gente vai contar é a história de um encontro de duas meninas: eu e minha filha Giovanna, a minha menina. Mas é também a história de ter encontrado, ao longo desse caminho, muitas pessoas que disseram ‘sim’. [...] E estar aqui hoje é uma maneira de te dizer que aquela menininha que nasceu de perna torta está ótima e é sua colega de profissão", continuou a jornalista.

Por fim, Adriana Araújo falou um pouco mais sobre o projeto do podcast: "Gravei os episódios com muita calma. Foi um mergulho em águas profundas, nas emoções mais intensas que vivi, na minha jornada de mãe de uma pessoa com deficiência. Sou a mãe da Giovanna, uma médica, mas que um dia foi um bebê de pernas tortas que muitos duvidaram que poderia andar. Minha caminhada foi pelos passos dela. E não foi só minha, foi de muita gente, como você vai descobrir a cada episódio", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Araujo (@adrianaaraujo_)

Adriana Araújo parabenizou a filha ao vivo na Band

Em 2024, o 'Jornal da Band' contou com uma notícia inusitada, mas muito especial. Durante a transmissão, a filha da âncora Adriana Araújo foi aprovada em uma residência médica. A equipe decidiu revelar a novidade durante o programa e a mãe orgulhosa emocionou ao ‘quebrar o protocolo’ para celebrar a conquista da herdeira; confira detalhes!

Leia também: Beca Milano passa o dia no hospital e desabafa: ‘Meu corpo gritou’