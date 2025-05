Ticiane Pinheiro surpreende ao surgir no hospital e explica o motivo

A apresentadora Ticiane Pinheiro aparece em foto tirada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quarta-feira, 28, e explica a razão de estar no local

Nesta quarta-feira, 28, a apresentadora Ticiane Pinheiro, de 48 anos, surpreendeu ao surgir em uma foto tirada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. No registro, repostado nos stories de seu perfil no Instagram, a famosa apareceu sentada em uma cadeira no local.

O motivo de Tici estar no hospital veio à tona por meio das publicações. Isso porque a influencer Fabiana Justus, filha do ex-marido dela, o empresário Roberto Justus, registrou o momento e revelou o motivo da presença de Tici: “Minha companhia de hoje!”, escreveu na imagem, publicada nos stories de seu perfil no Instagram.

Confira, abaixo, o registro:

Ticiane Pinheiro surge em foto tirada no hospital nesta quarta-feira, 28 - Foto: Reprodução / Instagram

Câncer em remissão

Ticiane acompanhou Fabiana ao hospital porque ela precisou tomar um medicamento. Com o tratamento da leucemia, é comum que a filha de Roberto Justus vá ao hospital, inclusive, para passar por exames. Fabiana está com o câncer em remissão.

Depois, Ticiane Pinheiro foi para a casa de Fabiana Justus para almoçarem. “Bom dia galera! Esqueci de falar bom dia! Né? Hoje é meu dia de folga, eu ia ter uma gravação externa e não tive! Ai tô aqui com a Maya e com essa maravilhosa, com a Fá!”, disse. Fabiana respondeu: “Tá aparecendo o banheiro ali atrás”.

Tici, por sua vez, argumentou: “Ainda bem que é bonito. Nossa, nem parece um banheiro, chiquérrimo. Tem esse quadro lindo! Depois eu mostro porque deu um reflexo ruim. Tô aqui com a Fá fofocando e esperando porque agora eu vim filar boia na casa dela. Né?”.

Na ocaisão, Fabi falou sobre Ticiane ter lhe acompanhado no hospital: “Ela me acompanhou na medicação, né?!”.

E Tici contou que, antes de acompanhar Fabi no hospital, levou a filha com César Tralli, Manuella, de cinco anos, para a escola: “É! Eu fui acompanhar a Fá, eu levei a Manu na escola e agora eu vou filar boia! Te amo Fá!”. E Fabiana respondeu: “Te amo muito!”.

