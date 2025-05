Seis procedimentos que podem explicar o rosto jovem de Kris Jenner

Aos 69 anos, Kris Jenner continua impressionando o público com uma pele luminosa e um ar sempre rejuvenescido. Mas afinal, como ela mantém essa aparência tão jovem? Que tratamentos estéticos podem estar por trás desse visual?

Para responder a essas perguntas, a CARAS Brasil conversou com a dermatologista Laís Rios, que listou os procedimentos não cirúrgicos mais prováveis que ajudam a explicar a aparência da empresária.

A dermatologista aponta que a combinação de tecnologias e consistência nos cuidados pode ser o grande segredo de Kris:

"A Kris Jenner, aos quase 70 anos, exibe um rosto firme e bem contornado, resultado provável de uma combinação sofisticada de tratamentos dermatológicos, cirúrgicos e manutenção contínua. Se focarmos apenas nos tratamentos dermatológicos (não cirúrgicos), os mais eficazes para melhorar firmeza e redefinir o contorno facial são":

Além da firmeza, a pele de Kris Jenner se destaca por seu brilho natural e tom uniforme, algo que vai muito além de maquiagem ou filtros.

"A luminosidade e uniformidade da pele da Kris Jenner certamente não vêm apenas de genética, mas de cuidados médicos estéticos consistentes e bem direcionados. Para obter uma pele com brilho natural, textura lisa e tom uniforme, sem recorrer à maquiagem ou filtros, o foco deve ser em renovação celular, estímulo de colágeno e controle de pigmentação. Provavelmente, ela deve fazer uso de laser fracionado, que estimula renovação da pele ao criar microlesões controladas, promovendo colágeno e melhorando textura, rugas finas e manchas; Morpheus8, também usado pela filha dela, a Kim; Skinbooster; e bioestimuladores, além de um skincare de alto desempenho. O segredo está na consistência, sutileza e personalização dos tratamentos", diz a dermatologista.

Quem é Kris Jenner?

Kris Jenner é uma influenciadora, socialite e empresária. Ela alcançou a fama mundial estrelando o reality show Keeping Up with the Kardashians (2007–2021) com sua família. Mãe de Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner e Rob Kardashian.

