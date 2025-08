Zé Felipe abandona o loiro e surge com novo visual; veja como ficou

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para compartilhar que decidiu mudar o visual. Veja como ficou!

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para compartilhar que decidiu mudar o visual. O artista, que havia tingido os fios de loiro, compartilhou um vídeo contando que resolveu alterar a cor de seu cabelos e voltar para a cor escura.

Nos stories de seu perfil, ele compartilhou: "Voltei o cabelo. Torcer agora para não ficar com cor de burro fugido", comentou ele. Veja como ficou:

Stories de Zé Felipe no Instagram

Zé Felipe fez um propósito com Deus

Recentemente, o cantor revelou aos seguidores que fez um propósito com Deus, por causa disso, vai ficar um tempo sem cortar o cabelo. "Estão pedindo para eu cortar o cabelo tem um tempão já, né? Deixa eu falar para vocês, fiz um propósito de novo de ficar mais um ano sem cortar o cabelo. E propósito é propósito", revelou o artista.

"Fazer voto com Deus, a gente tem que cumprir, tem que ser fiel e é isso. Acho que vai ser incrível. Deus vai honrar como sempre honrou. E vai ter que aguentar eu com um cabelinho de espiga. Mas confia que essa fase passa rapidinho. Aí vai ficando melhor. Já hidratei hoje. E é isso", completou.

O divórcio de Virginia e Zé Felipe

O divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe já foi concluído. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois já chegaram a um acordo e o processo foi finalizado na Justiça de Goiás. Com a separação no papel, a influenciadora volta a usar o seu nome de solteira, que é: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

Até o momento, eles apenas definiriam a guarda dos filhos. A guarda das crianças será compartilhada entre o pai e a mãe, com residência fixa das crianças sendo a casa de Virginia. Zé poderá visitar os filhos com frequência e pode buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

