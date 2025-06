Wagner Montes Filho revela sobre procedimentos estéticos: 'Gastei um bom dinheiro'

Em entrevista à CARAS Brasil, Wagner Montes Filho, herdeiro de Wagner Montes, abre a intimidade ao falar da aparência e procedimentos estéticos

Vivendo a melhor fase de sua carreira até o momento, Wagner Montes Filho (38) também arranca elogios por conta da aparência física e ele mesmo se define como um homem bastante vaidoso. Para os cuidados com sua estética, o herdeiro do jornalista Wagner Montes (1954-2019) já apostou em botox, harmonização facial, transplante de barba , entre outros.

Em entrevista à CARAS Brasil, Wagner Montes Filho fala da relação com a aparência e abre a intimidade ao falar dos procedimentos estéticos que já realizou. O apresentador e comunidador é realizado com seu visual, mas confessa que nem sempre foi assim.

"O formato do meu rosto, antes do procedimento, sempre me incomodou. Em 2020, tive a oportunidade de fazer e confesso que fiquei muito feliz com o resultado [...] costumo brincar que gastei um bom dinheiro fazendo 'obra na fachada', mas valeu cada centavo! Bom, pelo menos eu preciso acreditar nisso para não pirar, não é verdade?!", declara.

Montes Filho é adepto à harmonização facial e faz manutenção a cada 18 meses para manter os resultados. Wagner reforça não ter problemas em falar dos procedimentos estéticos que já realizou anteriormente, pelo contrário!

"Problema zero! Fiz tudo que dava, coloquei lentes nos dentes, faço harmonização facial, botox, perdi 40 quilos com a ajuda dos médicos e de alguns remedinhos, relaxo o cabelo e até transplante de barba eu fiz, não tinha absolutamente nada! A orelha me incomodava, mas não precisei fazer cirurgia, a cabeça cresceu ai acho que acabou equilibrando [risos", reflete o comunicador.

Foto: Reprodução/Instagram

Grande aliado

Waguinho, apelido pelo qual é conhecido, aproveita para responder as críticas sobre harmonização facial: "Cada um tem uma opinião e isso vale para qualquer procedimento, qualquer assunto na verdade. É algo muito pessoal penso eu", diz. Apesar disto, ele complementa e entrega um grande aliado.

"Sou completamente a favor de buscar melhorar sempre, deixando claro que o equilíbrio é super importante, assim como buscar o melhor local e profissional para a conta não sair cara demais. Aliado ao físico, a empatia faz a diferença", revela.

'O nosso ano!'

Wagner Montes Filho é apresentador e comunicador. Hoje, trabalha na BandtvRio e na Rádio Tupi, e se sente realizado com suas atribuições. Sem entrar em muitos detalhes, Waguinho adianta os próximos projetos na carreira.

"Eu sou muito feliz fazendo o que faço, rádio, televisão e internet. Existem alguns projetos engatilhados só procuro deixar Deus ser Deus, sabe?! Pedindo pra ele que conduza do jeito que ele julgar ser o melhor para mim, mas me permitindo sempre fazer o que faço com tanto amor. Uma coisa posso adiantar, 2025, há de ser o meu ano! Nosso ano!", finaliza o apresentador.

Leia mais em: Wagner Montes Filho vira a página ao encarar o passado: 'Só me cabia lutar'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO JORNALISTA WAGNER MONTES FILHO NAS REDES SOCIAIS: