Você percebeu? Detalhe em foto de Bruna Marquezine rouba a cena

Internautas ficam incrédulos ao perceberem um detalhe inesperado nas fotos de Bruna Marquezine na praia do Rio de Janeiro

A atriz Bruna Marquezine deu o que falar na internet quando os fãs perceberam um detalhe fora do comum nas fotos dela na praia. Na última quarta-feira, 13, a estrela foi fotografada pelos paparazzi enquanto renovava o bronzeado na orla carioca.

Com a repercussão das fotos da estrela de biquíni, os fãs perceberam um detalhe no corpo dela: a barriga não ‘dobra' quando ela está sentada . O abdômen definido da estrela virou comentário em vários posts nas redes sociais e os fãs ficaram incrédulos no quanto ela está magra e definida.

“Imagina sentar e a barriga não dobrar”, disse um internauta. “Imagina só as suas fotos distraídas saírem assim? Meu Deus”, comentou outro. “A minha barriga dobra até em pé”, brincou outro. “Achei que não fosse possível”, brincou mais um.

Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews

Bruna Marquezine vai celebrar os 30 anos em ponto turístico do RJ

A atriz Bruna Marquezine já escolheu como vai comemorar a chegada dos 30 anos de idade. Ela vai celebrar com uma festança no Rio de Janeiro.

De acordo com a jornalista Gabi Cabrini, do Fofocalizando, a estrela vai fazer uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, que é um ponto turístico histórico do Rio de Janeiro. O local pode ser alugado para evento por valores que iniciam em R$ 75 mil e a pessoa precisa reservar três dias para as festas, já que deve levar em consideração a montagem e a desmontagem do evento.

A Ilha Fiscal é administrada pela Marinha do Brasil e tem uma construção no estilo de castelo. O local ficou conhecido por ter sido o cenário do último baile do Império, que foi a festa que aconteceu poucos dias antes da Proclamação da República. O lugar é aberto para visitação em dias específicos e os ingressos custam cerca de R$ 60.

A Ilha Fiscal tem regras claras de uso do local. De acordo com o site Gshow, as principais regras obrigatórias são: os convidados não podem ficar desnudos; não pode usar drones; não pode ter canhão de luz por causa do aeroporto que fica próximo dali; e, o volume do som precisa ser controlado para evitar problemas no prédio histórico.

Além disso, a festa deve ter apenas 200 convidados. O evento está previsto para acontecer em 15 de agosto e terá 6 horas de duração.

O colunista Matheus Baldi vazou o nome de um ex-namorado dela que foi chamado para o evento e outros dois nomes que não passaram nem perto da lista. Segundo o jornalista, o ator João Guilherme foi convidado para ir ao evento. No entanto, Enzo Celulari e Neymar Jr, que também já namoraram com ela, não foram convidados para a festa.

Além disso, o colunista contou que Bruna já teria desembolsado cerca de R$ 1 milhão para a festa. O valor inclui a locação do local do evento, buffet requintado, decoração sofisticada e outros detalhes como taças, tecidos e perfumes.

Festa da infância de Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine acaba de completar 30 anos de idade. Em meio à data especial, os fãs da artista resgataram imagens raras de sua festa de aniversário de 8 anos, que foi exibida na TV.

Em 2003, o aniversário de 8 anos de Bruna virou o tema de uma reportagem do extinto programa Vídeo Show, da Globo. Na época, ela era um sucesso na TV por sua atuação como Salete na novela Mulheres Apaixonadas. Com isso, o programa de TV gravou imagens na festa dela, que teve o tema de Pequena Sereia.

Nas imagens, Bruna apareceu fantasiada como a Pequena Sereia. Ela mostrou o seu bolo de aniversário temático e esbanjou fofura ao dizer que estava ansiosa para comer o doce. “Estou de olho na hora do Parabéns”, brincou.

Fãs relembram imagens da festa de aniversário de 8 anos de Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Globo

