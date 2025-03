Virginia Fonseca ostenta corpo sarado ao renovar o bronzeado: 'Uma deusa'

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir tomando sol em sua mansão

Virginia Fonseca agitou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 6, ao compartilhar novas fotos mostrando como está curtindo o seu dia.

Após ficar alguns dias no hospital com o filho caçula, José Leonardo, diagnosticado com bronquiolite, a influenciadora aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Para o momento de lazer, a mulher do cantor Zé Felipe surgiu usando um biquíni fininho, e exibiu sua barrigada chapada após realizar uma cirurgia no umbigo. Já na legenda, Virginia deixou os fãs curiosos sobre os seus planos para essa sexta-feira, 7. "Tomando um solzin porque amanhã 12h promete viu?! Rsrs", escreveu a famosa, que também é mãe de Maria Alice e Maria Flor.

Rapidamente o post recebeu diversos comentários. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Uma deusa", elogiou outra. "A meta é ter esse corpão", afirmou uma fã. "Gata como sempre. Não decepciona nunca", falou mais uma.

Os internautas também tentaram adivinhar o que a influencer fará nesta sexta-feira. "É live?", questionou uma pessoa. "A live de Carnaval vem", comentou outra. "É live amanhã", vibrou uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca mostra surpresa das filhas para o irmão após alta hospitalar

Na tarde desta última quarta-feira, 5, Virginia Fonseca usou as redes sociais para dividir um momento muito especial com seus seguidores. Ela mostrou que suas filhas mais velhas, Maria Alice e Maria Flor, prepararam uma surpresa para o irmão caçula, José Leonardo, de cinco meses, que ficou alguns dias internado após ser diagnosticado com bronquiolite.

Nas imagens, a influenciadora digital mostra uma mesa cheia de doces e com alguns personagens e bexigas coloridas decorando. Além disso, as meninas posaram sorridentes ao lado de uma lousa com a frase: 'Seja bem-vindo, José Leonardo'. "A surpresa que elas prepararam para José", se derreteu a esposa do cantor Zé Felipe. Veja o post!

Leia também:Mãe de Virginia Fonseca compartilha momento com o namorado: 'Vai ter que fazer'