Virginia Fonseca ostenta corpaço em Dubai e detalhe chama atenção

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou fotos de biquíni durante sua viagem, e uma curtida na publicação reacendeu rumores de affair

Virginia Fonseca agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 6, ao compartilhar algumas fotos ostentando seu corpaço.

A apresentadora e influenciadora digital está em Dubai, nos Emirados Árabes, impressionou ao surgir usando um biquíni fio-dental e ostentando seu abdômen sarado e bumbum turbinado enquanto renovava o bronzeado e admirava a paisagem. Em um dos cliques, ela também apareceu com algumas frutas. "Bom dia, Brasil", escreveu ela na legenda.

Além da beleza e boa forma de Virginia, um detalhe acabou chamando a atenção dos internautas. É que após rumores de affair, o jogador de futebol Vini Jr. deixou uma curtida publicação. As especulações de que os dois estariam se envolvendo começou há pouco mais de uma, isso porque muitos seguidores acreditam que ela participou da festa de aniversário do atleta que aconteceu em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde ela também estava.

No dia da festa, a influencer se despediu cedo dos fãs, por volta das 21h, o que não é muito comum. No dia seguinte, ela apareceu nos Stories com uma aparência de cansada, o que levou muitas pessoas a cogitarem a presença dela na festa. E não parou por aí, os seguidores passaram a notar que Vini estava curtindo vários posts da apresentadora do SBT.

Vale lembrar que Virginia está solteira desde o fim de seu casamento com o cantor sertanejo Zé Felipe. Os pais de Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de 10 meses, anunciaram o término em maio.

Virginia ganha presentes durante viagem

No último sábado, 2, Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar que foi surpreendida com um buquê de flores durante sua viagem. Ela está em Dubai com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, e com os amigos Lucas Guedez e Hebert Gomes.

No feed do Instagram, a influenciadora digital compartilhou duas fotos em que aparece na cama ao lado das flores. Além do buquê de rosas, a ex-mulher do cantor Zé Felipe chamou a atenção por surgir usando um vestido longo e justo. "Um dia especial pra você…", escreveu ela na legenda ao mostrar o presente especial. O buquê que Virginia recebeu é da loja Maison Des Fleurs, referência em arranjos florais de luxo em Dubai, e é composto por 500 rosas-vermelhas. O valor estimado do presente é de AED12500 (aproximadamente R$ 18.870, cotação atual).

Já nessa terça-feira, 5, Virginia mostrou nos Stories que ganhou um relógio avaliado em R$ 184 mil. Além da joia, a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, também ganhou um bilhete misterioso: "Te envio esse relógio como um lembrete simples: o tempo não apaga tudo, mas coloca tudo no lugar. Que ele te acompanhe com leveza e que, a cada hora, te lembre que dias melhores sempre chegam. Com carinho".

O relógio que Virginia ganhou é um Rolex Lady-Datejust avaliado em R$ 184 mil. A peça de 28 mm é confeccionada em aço Oystersteel e ouro rosé, tem mostrador em madrepérola e é cravejada de diamantes. Ao postar uma foto com ele no pulso, a influenciadora mostrou que amou o presente: "Perfeito", escreveu.

