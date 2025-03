Virginia Fonseca impressiona ao mostrar situação de sua barriga

Após acompanhar internação do filho, Virginia Fonseca impressiona ao se exibir tomando sol em sua mansão em Mangaratiba; veja

A influenciadora Virginia Fonseca chamou a atenção nesta quinta-feira, 06, ao compartilhar registros curtindo sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Após alguns dias de ter ficado no hospital com o filho, José Leonardo, a empresária está curtindo o sol no local.

Em seus stories, a famosa então postou cliques renovando o bronzeado na piscina e impressionou mais uma vez com seu físico desenhado. Após fazer cirurgia no umbigo e nas mamas, a esposa do cantor Zé Felipe ostentou o resultado e impressionou.

"Tamo por cá", escreveu a famosa ao surgir com o rosto coberto por uma toalha. Em seguida, a influencer fez uma foto de outro ângulo. "Deixa ela curtir o Carnaval dela", brincou sobre aproveitar a data após o final.

É bom lembrar que Virginia Fonseca ficou acompanhando o filho no hospital. Na tarde de sábado, 01, ela revelou que o caçula foi diagnosticado com bronquiolite - uma infecção viral que inflama os bronquíolos, os pequenos canais que levam ar aos pulmões. "José ta com bronquiolite, não está grave, mas precisando de tratamento intensivo! Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço! Que Deus abençoe e que você fique 100% logo meu filho, eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs), minha vida são vocês. Ps: orem pelo nosso Josézinho, meu coração tá partido de ver ele aqui internado", falou a famosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia mostra como as filhas estão interagindo com o irmão após internação

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, recebeu alta do hospital após ficar internado por conta de uma bronquiolite. Depois de ser recepcionado com uma surpresa de suas irmãs, Maria Alice e Maria Flor, o bebê está interagindo com elas de forma diferente.

Nesta quinta-feira, 06, a influenciadora postou uma foto do caçula, mostrando como ele está bem, e, em seguida, publicou vídeos das meninas brincando com ele. Usando máscaras, as garotas deram muito carinho e mataram a saudade após ficarem dias longe dele. Veja mais aqui!