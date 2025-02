Virginia Fonseca exibe resultado de plástica após um mês; veja

Após um mês de ter feito cirurgia plástica para trocar próteses de silicone, Virginia Fonseca exibe resultado em fotos de ensaio

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou em sua rede social como ficou uma das cirurgias que realizou no início de janeiro . Após algumas semanas de ter feito uma mastopexia e troca das próteses de silicone , a famosa exibiu seu novo decote.

Ao fazer fotos com um vestido vermelho, a esposa do cantor Zé Felipe surgiu deslumbrante e chamou a atenção com o novo visual marcado. Após três gestações, a empresária resolveu fazer a cirurgia nas mamas e outra no umbigo para retirar a hérnia.

"“Esse trabalho ta me matando". Eu no trabalho:", brincou ao surgir com uma rosa na mão e deitada em uma cama. Nos comentários, a loira recebeu elogios. "Belíssima", admiraram. "Maravilhosa é ela", escreveram.

É bom lembrar que, no início de janeiro, quando se internou para passar pelos procedimento, Virginia Fonseca causou curiosidade ao ficar sumida. Depois, ela reapareceu e contou o que aconteceu: "E vou fazer a mastopexia no peito, aproveitar e já arrumar meu peito. O que eu falo sempre? Depois de três filhos, não é mais peito, é teta".

