Virginia Fonseca exibe corpo escultural ao renovar o bronzeado

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção ao exibir seu corpaço enquanto renovava o bronzeado à beira da piscina

Virginia Fonseca chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste sábado, 5, ao compartilhar um clique relaxando.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital mostrou que aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado à beira da piscina de sua mansão. Na imagem, a apresentadora ostenta seu corpo escultural ao surgir com um biquíni fininho. "Tomando um solzinho", escreveu a famosa na legenda.

Vale lembrar que Virginia está solteira desde o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Recentemente, a influencer postou uma reflexão após ser divulgado que seu ex-marido entrou com o processo de divórcio no Tribunal de Justiça de Goiás. Ela compartilhou a foto de uma criança carregando dois baldes de água com a frase: "quem carrega o próprio balde dá valor a cada gota d'água".

Confira:

Virginia Fonseca renova o bronzeado - Foto: Instagram

Viviane Araújo dá opinião sincera sobre Virginia Fonseca como rainha de bateria

Viviane Araújo falou abertamente sobre a decisão da Grande Rio de colocar a influenciadora digital Virginia Fonseca como rainha de bateria da escola no lugar de Paolla Oliveira. A atriz, rainha de bateria do Acadêmicos do Salgueiro e da Mancha Verde, participou do Jornal dos Famosos, da LeoDias TV, e foi sincera sobre o assunto, que dividiu opiniões na web.

"Não tenho que achar nada [risos]. A escola, Grande Rio, convidou ela e… Não sou contra. Como sempre falei, Carnaval é pra todo mundo, se quiser tem o direito de está ali, é pra todo povo, mas assim, é um cargo que realmente é muito disputado e acho que quando você é de uma escola mesmo, se doa, tá ali e vem outra pessoa do nada e a pessoa que é dali sente… Ainda mais o cargo de rainha de bateria, muito almejado pelas meninas…", disse ela. Saiba mais!

