Virginia Fonseca exibe boa forma ao fazer ensaio em clima de carnaval

A influencer Virginia Fonseca surge deslumbrante em ensaio fotográfico com looks carnavalescos e com as cores da Grande Rio

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 15, ao compartilhar um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a musa mostrou que já está em clima de carnaval e surgiu com looks festivos nas cores da escola de samba Grande Rio.

Em 2025, a estrela será a rainha de bateria da agremiação e já começou sua preparação para arrasar na Sapucaí, Rio de Janeiro. Inclusive, ela deixou à mostra sua boa forma impecável.

Os looks ousados destacaram a barriga sarada dela e seu corpo musculoso. Tanto que ela recebeu vários elogios dos seguidores. “Um espetáculo”, disse um fã. “Que beleza”, declarou outro. “Linda demais”, afirmou mais um. “Que mulher maravilhosa”, declarou outro.

Previsões de tarólogo para Virginia e Zé Felipe

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe chocou os internautas nos últimos meses. Com isso, o tarólogo, sensitivo e astrólogo Val Couto fez uma previsão para o futuro do ex-casal e dá esperanças para quem torce por uma volta do romance entre eles.

Com exclusividade para a CARAS Brasil, Val Couto abriu um jogo de cartas para o ex-casal e viu que eles têm grandes chances de reconciliação. O sensitivo contou que eles podem voltar a se relacionar no futuro, já que existe uma missão de Virginia na vida de Zé Felipe.

"Eles vão voltar, gente. Pode demorar, pode não ser agora, mas o Zé Felipe e a Virgínia Fonseca vão voltar. A Virgínia veio nesse mundo para lapidar o Zé Felipe. Ela está nessa vida para lapidar ele. Pode estar passando por um momento ruim, momento constrangedor, um momento em família, algo que não é legal, mas eles vão se acertar", afirmou ele.

Além disso, o tarólogo aproveitou para revelar uma dica das cartas para os dois. "Uma dica que eu vou dar para o Zé Felipe e para a Virgínia Fonseca: Viva a vida de vocês, só vocês dois, sem colocar pessoas dentro da sua casa que vai trazer energia ruim para vocês. A nossa casa é nosso templo. Nosso casamento, nossa família, é o nosso templo. A partir do momento que vocês pararem de trazer pessoas de fora e problemas de fora para dentro da vida de vocês, tudo vai mudar. Eu vejo que eles vão ter muita sorte", garantiu.

Mais previsões para Zé Felipe

O tarólogo e astrólogo Val Couto também fez previsões apenas para Zé Felipe sobre a vida pessoal dele e pediu atenção ao cantor para alguns aspectos de sua trajetória. "Vamos dar uma olhadinha o que as cartas têm aqui pro Zé Felipe. Veja só, o Zé Felipe vai passar por algo na justiça. Isso brevemente. Eu acredito que o Zé Felipe venha ser chamado por algo ligado à justiça, ter algum bloqueios de bens. As cartas estão dando aqui para mim: uma decepção muito grande que o Zé Felipe pode vir passar. Ele precisa tomar muito cuidado com um grau de ansiedade. Existe um grau de ansiedade muito grande aqui ligado ao Zé Felipe. Então ele precisa cuidar. Ligado a esse grau de ansiedade dele, eu vejo muita mudança", afirmou.