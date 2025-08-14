Viih Tube revela quantos quilos emagreceu após cirurgias e conta o que a incomodava em seu corpo

Viih Tube compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 13, o quanto emagreceu após passar por uma série de procedimentos cirúrgicos

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 13, o quanto emagreceu após passar por uma série de procedimentos cirúrgicos em junho deste ano. Durante uma caixinha de perguntas nos stories, ela respondeu às curiosidades dos seguidores sobre sua transformação física, destacando a perda de peso e os efeitos positivos que as cirurgias tiveram em sua autoestima.

A influenciadora contou que, além dos 15 quilos eliminados desde o nascimento do filho caçula, Ravi, de 9 meses, ela perdeu mais 6 quilos após os procedimentos. "Depois da cirurgia, eu perdi 6 quilos e eu descobri isso só agora, porque eu fui ao hospital com a Lua e pediam pra pesar ela. Para ser menos traumático pesá-la, eu me pesei e pesei com ela no colo. Então, eu vi que eu já tinha perdido mais 6 quilos pós o dia que eu fiz a cirurgia, mas eu continuo comendo bem, comendo certinho e treinando. Voltei a treinar, o médico liberou. Então, também é mérito meu ter emagrecido. Mas, gente, a cirurgia é uma lipo. Então você perde gordura, você perde pele", ela revelou.

O que a incomodava?

Para Viih Tube, o emagrecimento e as cirurgias tiveram um impacto significativo na sua autoestima. "Eu me sinto em outro momento, e sei que tem a ver com o corpo — me sinto ainda melhor. Tinha muita coisa que me incomodava, não era nem o peso, mas a pele solta e as estrias. No início, não me incomodavam, mas durante a gravidez do Ravi, apareceram bastante na barriga e passaram a me incomodar. Com certeza isso afetava minha autoestima, minha energia. Agora estou mais leve e me sentindo melhor comigo mesma. Não posso mentir: mudou muito para mim, em todos os sentidos. Me sinto bem comigo mesma. É isso", detalhou.

Cirurgias realizadas por Viih Tube

Entre as intervenções, ela passou por uma abdominoplastia para remover o excesso de pele na região da barriga. Além disso, realizou lipoaspiração nas costas e nos braços e corrigiu uma hérnia umbilical, que havia surgido após a gestação de Ravi. Outra cirurgia realizada foi a redução de diástase, condição em que há a separação dos músculos abdominais, que no caso de Viih estava em 4 centímetros. Por fim, Viih também optou por uma troca de prótese de silicone, substituindo a antiga, de 350 ml, por uma menor, de 250 ml.

Leia também: Médico explica combo de cirurgias de Viih Tube: 'Exige planejamento rigoroso'