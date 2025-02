Viih Tube renova o visual e exibe nova cor dos cabelos

Mudanças! A influenciadora Viih Tube surpreendeu ao renovar o visual e revelar que abandonou os fios curtos; veja resultado

A influenciadora digital Viih Tube surpreendeu os seguidores na tarde deste sábado, 8, ao revelar em primeira mão seu novo visual. Por meio de uma live realizada em seu Instagram oficial ao lado do marido, Eliezer, a ex-participante do BBB 21 mostrou que além do tamanho dos fios, também decidiu mexer no tom das madeixas.

Viih, que até então estava com o cabelo na altura dos ombros em um estilo 'morena iluminada', colocou alongamento e voltou às origens com o cabelão. Além disso, a mãe de Lua e Ravi apostou em um loiro mais escuro que as luzes que já possuía.

Durante a transmissão ao vivo, diversos internautas elogiaram a transformação de Viih Tube. "Você está totalmente linda!", declarou uma seguidora. "Tá muito a cara da sua mãe", disse outra. "Parabéns! Você ficou linda", escreveu uma terceira.

Confira o novo visual de Viih Tube:

Viih Tube mostra novo visual - Reprodução / Instagram

Mãe de dois, Viih Tube relembra sonho de ter filhos

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Na última quarta-feira, 5, a digital influencer publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece em uma entrevista antiga comentando sobre o seu sonho de ser mãe.

"Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Sempre falei isso em todas minhas redes sociais, meu sonho é ser mãe", disse ela, na ocasião. Em seguida, Viih Tube exibiu momentos fofos dos filhos Lua, de um ano, e Ravi, de dois meses, fruto do seu relacionamento com Eliezer: "E eu consegui tudo o que eu sonhei"; confira o registro dos filhos dos famosos!

