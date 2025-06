Viih Tube passa por cirurgia extensa: ‘Estava com muito medo’

Após dois filhos, Viih Tube decide passar por cirurgia plástica para mudar várias áreas do seu corpo. Veja a lista de procedimentos que ela fez

A influenciadora digital Viih Tube reapareceu nas redes sociais neste domingo, 15, para contar uma novidade: ela fez uma grande cirurgia plástica! Depois de dois filhos e perder peso nos últimos meses, a estrela resolveu mudar tudo o que a incomodava no corpo. Veja a lista de procedimentos que ela fez:

Viih Tube fez abdominoplastia para remover a pele que estava sobrando da região da barriga

Fez lipoaspiração nas costas e nos braços

Fez a correção de uma hérnia umbilical que surgiu após a gravidez de Ravi

Fez a redução da diástase, que já estava com 4 cm

Realizou a troca da prótese de silicone. Ela mudou a antiga prótese de 350 ml por uma de 250 ml.

Em um relato, Viih Tube contou que estava com medo de passar por uma cirurgia tão extensa, mas adorou o resultado. O procedimento cirúrgico aconteceu há 8 dias e ela já está em fase de recuperação. "Eu estou há uma semana só postando publicidade porque eu operei. Esperei dar uma semana para vir falar com vocês para estar tudo certo. Na parte mais crítica do pós-operatório, eu sempre prefiro esperar para ver como vai ser. Deu tudo super certo!”, afirmou.

Então, a influencer explicou os motivos que a levaram a passar por tantos procedimentos de uma única vez. "Eu estava com uma hérnia umbilical depois do parto do Ravi e começou a doer muito. Não chegou a estrangular, mas era uma dor que estava me incomodando no dia a dia. Vou ter que operar essa hérnia logo porque a dor está chata e já quero fazer a cirurgia da abdominoplastia. Eu estava com muito medo da cirurgia. Depois que a gente vira mãe a gente fica mais cagona. Então eu vou juntar tudo. A minha diástase também já era um caso cirúrgico. Estava com um pouco mais de 4 centímetros, o que também prejudicou a hérnia umbilical. J á vou estar lá, já vou arrumar tudo . Já fiz a mastectomia, já arrumei os peitos, já amamentei meus filhos que tinha que amamentar. Arrumei meu silicone”, afirmou ela.

E completou: "Mudei o DNA, fiz lipo nas costas, fiz abdominoplastia, arrumei a diástase e a hérnia, lipei os braços. O que mais me incomodava: o braço e a auréola do peito. Minha auréola era tão grande, eu não acho bonito . E arrumei também o nódulo do seio e diminui meu peito. Estava muito pesado para mim. Eu tenho 1,58, sou muito pequena e tinha 320 ml, era muito para a sua estrutura. Além de ter caído com a amamentação e tudo, eu tirei bastante pele e coloquei 250 ml. está bem pequeno, amei! Conclusão, mudei o DNA. Estou muito feliz com a cirurgia. Achei que não teria coragem de fazer, mas estou muito feliz”.

Vale lembrar que Viih Tube é mãe de Lua, de 2 anos, e de Ravi, de 7 meses. Ela é casada com o influencer Eliezer.

Antes e depois da boa forma de Viih Tube

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais para compartilhar detalhes de seu processo de emagrecimento. Em uma publicação nos stories de seu perfil, ela mostrou o antes e depois de seu corpo após perder 15 kg e falou sobre a mudança de seu estilo de vida.

Ela mostrou como está atualmente e disse que continua com as espinhas na região dos glúteos. Depois, compartilhou um registro em que aparece de perfil e deixou em evidência que perdeu gordura da região da barriga e também do bumbum.

Por fim, ela contou o que fez para emagrecer. "Sim, gente, foi só com treino, alimentação e muita água. Tive que abdicar de comer muita coisa que gosto, de acordar cedo pra treinar mesmo cansada. Temos que escolher nossa luta, o que dói mais. A dieta e o treino ou não estar saudável e não se sentir bem quando se olha no espelho?"