Viih Tube mostra resultado de cirurgias: 'Calça PP'

Após passar por três cirurgias plásticas após duas gestações, Viih Tube mostra que está entrando em calça PP; confira o resultado

A influenciadora digital Viih Tube mostrou como está seu corpo após quase um mês de ter passado por três cirurgias plásticas depois de ter tido duas gestações. Nesta quinta-feira, 10, a empresária postou um vídeo provando roupas e se surpreendeu ao ver o tamanho de calça que lhe serviu.

Bem mais magra, após ter tirado excesso de pele e gordura nas operações, a ex-BBB celebrou sua mudança ao entrar em uma calça de tamanho PP. Viih Tube comentou que estava usando o número 46 e que sem a cirurgia nada disso seria possível.

"Acabei de fechar uma calça PP. Eu cheguei a usar 46 e agora depois da cirurgia fechei um PP. Mas eu acho que não iria chegar nesse resultado sem a cirurgia, porque tinha muita pele", contou que sozinha não conseguiria diminuir o manequim.

Veja as cirurgias que Viih Tube fez:

Viih Tube fez abdominoplastia para remover a pele que estava sobrando da região da barriga;

Fez lipoaspiração nas costas e nos braços;

Fez a correção de uma hérnia umbilical que surgiu após a gravidez de Ravi;

Fez a redução da diástase, que já estava com 4 cm;

Realizou a troca da prótese de silicone. Ela mudou a antiga prótese de 350 ml por uma de 250 ml.

Antes e depois de Viih Tube antes de cirurgia

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais para compartilhar detalhes de seu processo de emagrecimento. Em uma publicação nos stories de seu perfil, ela mostrou o antes e depois de seu corpo após perder 15 kg e falou sobre a mudança de seu estilo de vida.

Ela mostrou como está atualmente e disse que continua com as espinhas na região dos glúteos. Depois, compartilhou um registro em que aparece de perfil e deixou em evidência que perdeu gordura da região da barriga e também do bumbum.

Por fim, ela contou o que fez para emagrecer. "Sim, gente, foi só com treino, alimentação e muita água. Tive que abdicar de comer muita coisa que gosto, de acordar cedo pra treinar mesmo cansada. Temos que escolher nossa luta, o que dói mais. A dieta e o treino ou não estar saudável e não se sentir bem quando se olha no espelho?"