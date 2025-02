Ticiane Pinheiro renova o visual e muda a cor dos cabelos; veja como ficou

Em salão de beleza renomado, Ticiane Pinheiro renova o visual e surpreende ao mostrar resultado após horas fazendo transformação

A apresentadora Ticiane Pinheiro renovou o visual nesta terça-feira, 04, em um salão de beleza em São Paulo. Após ficar horas no local fazendo a mudança de cor, a famosa postou o resultado e chamou a atenção.

Sem deixar de ser loira, a esposa de César Tralliapareceu com os fios iluminados e com o corte também atualizado. As madeixas da jornalista então foram repicadas depois do processo de coloração.

"Glow up. New color+curt", escreveu o profissional Romeu Felipe, responsável pelos cabelos da comunicadora da Record TV. Nos comentários, os internautas aprovaram a transformação. "Gente! Maravilhosa", exclamou Fabiana Justus. "Valeu o dia inteiro no salão", escreveu a irmã da loira, Jô Pinheiro.

Ainda nesta terça-feira, 04, Ticiane Pinheiro mandou um recado para a ex-esposa de Roberto Justus, Sacha Chryzman. Próxima dela, a apresentadora resgatou cliques para uma homenagem de aniversário.

Confira o novo visual de Ticiane Pinheiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ROMEU FELIPE (@romeufelipe)

