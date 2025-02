Tata Estaniecki passa por cirurgia plástica e confessa: ‘Maior medo era morrer’

A influencer Tata Estaniecki revela que passou por uma cirurgia plástica com retoques em várias partes do corpo. Saiba os detalhes

A influenciadora Tata Estaniecki surpreendeu ao contar que passou por uma cirurgia plástica para mudar vários detalhes em seu corpo que a incomodavam após as gestações. Ela realizou um longo procedimento há cerca de uma semana.

Tata colocou uma prótese de silicone nas mamas, fez lipoaspiração no abdômen, laser para flacidez e CO2 no rosto. A estrela disse que aproveitou que estaria anestesiada para mudar tudo o que queria em sua aparência. Inclusive, ela contou que tinha muito medo de ser anestesiada para uma cirurgia, mas criou coragem e deu tudo certo.

"Como vocês podem ver, criei coragem. Eu tinha medo de morrer, né. Então, agora, como já faz uma semana da minha cirurgia, e eu estou viva, sobrevivi, que está tudo bem e deu tudo certo, eu vim contar para vocês. Eu sou mãe, amamentei meus dois filhos por mais de um ano. E acontece o quê: eu nunca tive peito grande, sempre tive peito pequeno. Com a amamentação, eu tive muito leite nas duas gestações. Quando eu parei de amamentar, um peito ficou maior que o outro, sobrou muita pele. Eu tinha decidido tirar a pele. O cirurgião falou: ‘Você pode tirar a pele e vai ficar a cicatriz em T. Ou você pode preencher com silicone e não precisa ter a cicatriz grande, só vai ter um corte embaixo’. Eu sempre fui contra silicone, nunca imaginei colocar, e olha eu aqui pagando a língua", afirmou ela.

E completou: "Paguei a língua, vou fazer o quê? Ele colocou 160 ml. É só para preencher a pele que estava sobrando. Aproveitei que estava sedada e falei: ‘Pode fazer tudo que eu sempre quis’. Eu fiz até CO2 na cara, fiz laser para flacidez, eu fiz tudo que eu tenho direito. Tirei a gordurinha da barriga, que vocês viviam dizendo: ‘Tá grávida’, aquela gordurinha que marcava na calça, me incomodava e eu deixava de usar várias roupas. Agora não tem mais! Eu tenho uma alimentação muito saudável, faço academia, tenho um estilo de vida muito saudável, emagreci mas tinha alguns retoques que estava bem difícil. já que estava anestesiada, fiz tudo o que tinha direito".

Tata ainda contou que sofreu na recuperação, mas foi por pouco tempo. "Lipo, silicone, laser, onde eu estava com a cabeça? Nos primeiros dois dias eu achei que tinha sido atropelada, bateu um arrependimento. Passou, graças a Deus. Ainda não posso levantar os braços, não posso levantar peso, estou sofrendo sem pegar as crianças. O meu maior medo era morrer, é uma cirurgia, tem risco", declarou.

Por fim, ela disse que a cirurgia foi estética, mas foi algo que queria há muito tempo. "Mas precisava, Tata? Para mim precisava. Talvez não precisasse, mas eu falei: estou com um tempinho, posso pagar, então vou fazer. Sou jovem, tenho a vida inteira. A coragem chegou com a graça do senhor", finalizou.

